ÇGD, BirGün'ün 20. yaşını kutladı
ÇGD, BirGün gazetesinin 20. kuruluş yıldönümünü sosyal medya üzerinden kutladı.
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün gazetesinin 20. kuruluş yıldönümünde gazetecilik örgütlerinin kutlama mesajları sürüyor.
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) BirGün'ün 20. yaşını sosyal medya platformu X üzerinden kutladı.
ÇGD'den yapılan paylaşımda "Birgün Gazetesi'nin yeni yaşını kutluyoruz. Meslektaşlarımızın gazetecilik mücadelesinde yanlarındayız" ifadesi kullanıldı.
Birgün Gazetesi'nin yeni yaşını kutluyoruz.— ÇGD (@cgdgenelmerkez) April 14, 2024
Meslektaşlarımızın gazetecilik mücadelesinde yanlarındayız.
#BirGün20Yaşındahttps://t.co/O7tqB7PvNc