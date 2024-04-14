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ÇGD, BirGün'ün 20. yaşını kutladı

ÇGD, BirGün gazetesinin 20. kuruluş yıldönümünü sosyal medya üzerinden kutladı.

Medya
  • 14.04.2024 16:10
  • Giriş: 14.04.2024 16:10
  • Güncelleme: 14.04.2024 16:17
Kaynak: Haber Merkezi
ÇGD, BirGün'ün 20. yaşını kutladı

BirGün gazetesinin 20. kuruluş yıldönümünde gazetecilik örgütlerinin kutlama mesajları sürüyor. 

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) BirGün'ün 20. yaşını sosyal medya platformu X üzerinden kutladı. 

ÇGD'den yapılan paylaşımda "Birgün Gazetesi'nin yeni yaşını kutluyoruz. Meslektaşlarımızın gazetecilik mücadelesinde yanlarındayız" ifadesi kullanıldı. 

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