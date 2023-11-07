ÇHD: Tutuklu avukatlara özgürlük

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), üye avukatlara verilen ceza hükmünün yıldönümünde “Tutsak avukatlara özgürlük” diyerek pek çok kentte eş zamanlı olarak eylemler yaptı.

Haber Merkezi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), aralarında Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu üye avukatlara verilen ceza hükmünün yıldönümünde “Tutsak avukatlara özgürlük” diyerek pek çok kentte eş zamanlı olarak eylemler gerçekleştirildi.

Ankara Adliyesi’ndeki Ankara Barosu önünde toplanan avukatlar adına basın açıklamasını ÇHD Ankara Şubesi Başkanı Avukat Ceren Yılmaz okudu. ÇHD’li 19 avukata 11 Kasım 2022’de verilen toplam 150 yılı aşan hapis cezalarını hatırlatan Yılmaz, “2013 yılından itibaren yargılama nedeniyle 3 meslektaşımız, derneğimiz Genel Başkanı Selçuk Kozğaçalı, üyelerimiz Oya Aslan ve Barkın Timtik halen tutuklu olarak yargılanmaktadır. Siyasi iradenin ÇHD’yi ve mesleğimizi hukuki olarak değil, tam da siyasetin içinden hedef aldığıdır” dedi.

Yılmaz, “İlk gün, basılan bürolarda 13 kapı bulunduğu açık yaavukatlanını, hem de İstanbul Adliyesi’nde bir başsavcı vekiline söyletenler, derneğimizi ve meslektaşlarımızı fiili olarak çalışamaz hale getirmek istedi. Savunduğumuz müvekkillerimizin listesini suç delili gibi dosyalarımıza koyanlar, esasen ülkedeki her bir muhalifi, sosyalisti, emekçiyi savunmasız bırakmak istedi” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şunları söyledi: “Halkın, devrimciler, muhaliflerin savunmanlığını üstlendik. Sahte ve hukuka aykırı delillerle verilen kararlar bozulmalıdır. Tüm arkadaşlarımız tahliye edilerek fiziki özgürlükleri iade edilmelidir.”

Basın açıklamasından sonra "Devrimci Avukatlar Serbest Bırakılsın, Savunma Susmadı Susmayacak, Ebru Timtik Ölümsüzdür, Tahir Elçi Ölümsüzdür" sloganlarıyla adliye içinde yürüyüş gerçekleştirildi.