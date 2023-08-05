Chelsea, Robert Sanchez ile 7 yıllık sözleşme imzaladı

Chelsea, Brighton'da forma giyen Robert Sanchez'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki kaleci ile 7 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton'ın İspanyol kalecisi Robert Sanchez'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Sanchez ile 7 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.

İspanya Milli Takımı formasını 2 kez giyen Sanchez, altyapısından yetiştiği Brighton'ın geçen sezon Premier Lig'i 6. sırada bitirmesinde önemli rol oynadı.