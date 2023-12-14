CHP 235 aday açıklayacak: İstanbul, Ankara ve Bursa...

CHP Parti Meclisi'nden sonra 235 seçim bölgesinin adayları kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak adaylar arasında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Ahmet Akın ve Mustafa Bozbey de bulunuyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP ilk belediye başkan adaylarını bugün Parti Meclisi’nden sonra açıklayacak.

MYK’de alınan kararın PM’de oylanmasının ardından 235 seçim bölgesinin adayları kamuoyuna duyurulacak.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel tarafından yapılacak açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ahmet Akın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayınolarak Mustafa Bozbey ilan edilecek.

RAPORLAR MASAYA GELECEK

CHP Parti Meclisi toplantısı, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için TBMM'de yapılacak cenaze töreni nedeniyle saat 15.00'ten, saat 17.00'ye ertelendi.

Parti Meclisi toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sunulacak aday belirleme formlarında, saha çalışması yürütülen bölgeye dair genel bir değerlendirmenin yanı sıra partinin bölgedeki etkisi ve “İdeal aday profilinin” genel bir özeti de yer alıyor.

Raporlarda, görüşülen belediye başkanı aday adayları, altı başlık altında değerlendiriliyor. Raporlarda öte yandan adayın genel profilinin yanı sıra parti aidiyeti, başkan olmak istediği bölgeye hakimiyeti ve belediyeciliğine yönelik yorumlara da yer veriliyor.