CHP, 242 seçim çevresinde adaylarını belirledi

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği altısı büyükşehir 15 ilde 242 belediye başkanını belirledi.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için üçü büyükşehir olmak üzere 15 ildeki adaylarını açıkladı.

Buna göre Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Parti Meclisi'nde yapılan oylama sonuçlandı. Savaş'ın adaylığı kesinleşti. Depremde en ağır yıkıma maruz kalan Hatay'ın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş büyük eleştiri almıştı.

ADANA ADAYI YENİDEN ZEYDAN KARALAR

CHP MYK’nın ardından toplanan Parti Meclisinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın adaylığı onaylandı.

BÜYÜKŞEHİR İLE BİRLİKTE 4 İLÇE DAHA ADAYLAR İLAN EDİLDİ

Ceyhan’da Kadir Aydar, Pozantı’da Şenol Eroğlu, Saimbeyli’de İsmail Durmaz, Tufanbeyli’de Ahmet Aktürk’ün isimleri de PM’de kabul edildi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU YENİDEN ADAY

CHP, Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak tekrar Özlem Çerçioğlu’nu gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Özlem Çerçioğlu, Aydın’da 3. kez AKP adayı Mustafa Savaş ile yarışacak.

AFYONKARAHİSAR'DA ADAY BURCU KÖKSAL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.

İSTANBUL'UN 12 İLÇESİNDE DAHA ADAYLAR KESİNLEŞTİ

PM'de İstanbul'un 12 ilçesinde daha belediye başkan adayları belirlendi. Buna göre Başakşehir'de Mesut Öksüz, Bayrampaşa'da Hasan Mutlu, Beyoğlu'nda İnan Güney, Çatalca'da Erhan Güzel, Eyüpsultan'da Mithat Bülent Özmen, Gaziosmanpaşa'da Hakan Bahçetepe, Güngören'de Temel Akkoç, Sancaktepe'de Alper Yeğin, Silivri'de Bora Balcıoğlu, Şile'de Özgür Kabadayı, Tuzla'da Eren Ali Bingöl ve Üsküdar'da ise Sinem Dedetaş aday gösterildi.

MEZİTLİ TANSİYONU

Öte yandan aday belirleme toplantısında kimi zaman tansiyon da yükseldi. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’la yola devam etmeme kararı üzerine tepkisini bağırarak dile getirdi. Çakır’ın sesi parti binasında yankılandı.

MERSİN, ESKİŞEHİR VE TEKİRDAĞ ADAYLARI DA BELLİ OLDU

CHP, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut başkan Vahap Seçer'i tekrar aday gösterdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ayşe Ünlüce belirlendi. Eskişehir'de 25 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve daha önce aday adaylığı başvurusu da yapan 86 yaşındaki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı ise Candan Yüceer oldu.

DENİZ YÜCEL: ADAYLARIN 23'Ü KADIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi Toplantısı’nın ardından gece yarısı saat 01.05’te kameraların karşısına geçti. PM’de konuşulanlara yönelik bilgi veren ve partisinin adaylarını kamuoyuna duyuran Yücel, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

CHP’li Yücel, saatin geç olması nedeniyle gündeme yönelik değerlendirme yapmayacağını kaydetti. Partisinin, toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlediğini kaydeden Yücel, adayları belirlenen seçim çevrelerinden altısının büyükşehir, 11’nin il, 189’unun ilçe, 33’ünün ise belde olduğunu ifade etti. CHP’nin 10 Ocak tarihli Parti Meclisi Toplantısı ile belirlediği başkan adaylarının 23’ünün kadın olduğu bildirildi.

KRİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Yücel öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Tiyatro Sanatçısı Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığına tepki gösterdiği iddialarıyla ilgili sorulara da cevap verdi. Yücel, herhangi bir kriz olmadığını savunarak, “Bugüne kadar belirlediğimiz tüm adaylar, MYK’nin ve PM’nin süzgecinden geçerek, seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerin yaptığı çalışmalar ile belirlenmiş ve Parti Meclisi kararı ile netleşmiş adaylardır” dedi.

"OLAY BUNDAN İBARETTİR"

Yücel, "PM'de sesler yükseldi" sorusu üzerine, "Mersin Milletvekilimiz Parti Meclisi salonuna girerek görüşünü ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay bundan ibarettir" dedi.

MUHATTİN BÖCEK AÇIKLAMASI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhttin Böcek'in adaylığıyla ilgili de Yücel, şunları söyledi;

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kısım merkez ilçelerle beraber değerlendirilecek olduğundan PM’de gündeme alınmadı, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok."

CHP’NİN ADAYLARI

Yücel’in açıkladığı adaylardan bazıları şöyle sıralandı:

Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: Candan Yüceer

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu

Afyon Belediyesi: Burcu Köksal

Artvin Belediyesi: Bilgehan Erdem

Bilecek Belediyesi: Mızrak Subaşı

Çankırı Belediyesi: İlhan Tekin

Giresun Belediyesi: Fuat köse

Kırklareli Belediyesi: Mehmet siyam Kesimoğlu

Kilis Belediyesi: Hakan Bilecan

Niğde Belediyesi: Hulusi Özen

Osmaniye Belediyesi: Serkan Karayiğit

Sinop Belediyesi: Mehmet gürbüz

Tunceli Belediyesi: Ali Mustafa Çelik

BASIN TOPLANTISI

Yücel, Parti Meclisi ve MYK gündemine ilişkin değerlendirmeyi, saatin ilerlemiş olması nedeniyle 11 Ocak günü gerçekleştirilecek bir basın toplantısı ile paylaşılacağını söyledi.