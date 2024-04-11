CHP-AKP bayramlaşmasında 'İsrail'e jet yakıtı'' tartışması

AKP heyetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaretinde İsrail ile ticaret konusu gündeme geldi. CHP'li Aylin Nazlıaka İsrail ile ticaret kısıtlaması kararını değerlendirirken, “Gazze’yi bombalayan uçakların yakıtının bir kısmı Türkiye’den sağlandı. Ama geç olmak üzere yine de yerinde bir karar oldu. Ters kelepçe ile gözaltına alınan kız kardeşlerimizin de ne kadar doğru bir eylem sergiledikleri doğrulanmış oldu” ifadelerini kullandı. AKP'li Hasan Sert ise “Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail ile yapılmış gibi görünüyor çünkü tüm izinler İsrail üzerinden oluyor. Dolayısıyla bunu ayıralım” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. CHP'yi ilk olarak AKP heyeti ziyaret etti. AKP MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Hasan Sert başkanlığında, Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı’nın bulunduğu heyeti; CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever, CHP PM Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül’ün olduğu heyet karşıladı.

Sözlerine Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Nazlıaka, “Küslerin barıştığı, uzaktakilerin birleştiği günlerdir bayram günleri. Dolayısıyla bugün tüm dünyaya başta Filistin olmak üzere adalet, barış ve kardeşlik duygusunun yükseldiği günler diliyoruz” dedi.

Bayramın gerçek anlamda keyfini çıkaramayan yurttaşlar bulunduğunu ifade eden Nazlıaka, “Parti ayırt etmeksizin yurttaşların sorunlarını çözmek için uğraşacağız. Geleceksizlik kaygısı yaşayan gençlerin, şiddet sarmalındaki kadınların, kepenk indiren esnafımızın, çocuğuna bayramlık alamayan ailelerin ve tüm yurttaşlarımızın bir sonraki bayramı rahat yaşaması için çabalayacağız.” diye konuştu.

"AMERİKA'DA DA EVSİZLER VAR AMA..."



AKP MKYK Üyesi Hasan Sert de “Yeni bir seçim döneminden geçtik. Demokratik kurallar içerisinde geçen seçimin sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Tüm dünyanın ve Türkiye’nin pandemiden başlayarak zor günlerden geçtiğini ifade eden Sert, “Halkımızı daha rahat, daha kaliteli yaşam standartlarına götürmek zorundayız. İyi örnekleri görmemiz lazım. Amerika’da da evsizler var ama bu, Amerika batıyor anlamı taşımaz” şeklinde konuştu.

‘İSRAİL İLE TİCARET FİLİSTİN’E İHANETTİR’

Belediyelerin yaptığı çalışmalara değinen Nazlıaka, “Halkı eşitlemeye çalıştık. Ücretsiz SMA testinden tutun da HPV testlerinin bedava olmasına kadar iyi uygulamaları çoğaltmaya çalışacağız” dedi.

Nazlıaka, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 54 ürün grubunda İsrail ile ticaret kısıtlamasına gitmesi kararına değindi. Nazlıaka, “Bu karar geç de olsa olumlu bir karar olmuştur. Gazze’yi bombalayan uçakların yakıtının bir kısmı Türkiye’den sağlandı ama geç olmak üzere yine de yerinde bir karar oldu. Ters kelepçe ile gözaltına alınan kız kardeşlerimizin de ne kadar doğru bir eylem sergiledikleri doğrulanmış oldu. Biz her zaman ‘İsrail ile ticaret Filistin’e ihanettir’ dedik. Bu yüzden kısıtlı olan bu kararı takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hasan Sert, Nazlıaka’nın bu sözlerine karşılık “Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail ile yapılmış gibi görünüyor. Çünkü tüm izinler İsrail üzerinden oluyor. Dolayısıyla bunu ayıralım” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever de “Gençlerimizin gitmek zorunda olmadığı bir ülke istiyoruz. Yoksulluğun ve yoksunluğun olmadığı bir ülke istiyoruz. Sorunlarımız çok büyük ve gönül ister ki bu sorunları birlikte çözmek isteriz.” şeklinde konuştu.

Aylin Nazlıaka ziyaretin sonunda “Kırmızılar içinde bir bayram olsun. Türkiye’ye kırmızı çok yakıştı” ifadelerini kullandı.

CHP ve AKP heyetleri birlikte fotoğraf çektirdi.