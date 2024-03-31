CHP, Amasya Belediyesi'ni 47 yıl sonra kazandı
CHP, Amasya Belediye Başkanlığı seçimi, 1977'den sonra ilk kez kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Turgay Sevindi oyların yüzde 41,96'sını aldı.
Amasya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Turgay Sevindi kazandı
Anadolu Ajansı'nın aktardığı ve kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 91,20'si açıldı.
CHP adayı Turgay Sevindi 24 bin 667 oy (Yüzde 41,96), AKP adayı Mehmet Uyanık 16 bin 795 oy (Yüzde 28,57), MHP adayı Bayram Çelik 13 bin 187 oy (Yüzde 22,43) aldı.
CHP, Amasya Belediye Başkanlığı son olarak 1977 yerel seçiminde kazanmıştı.