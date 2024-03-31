Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP, Amasya Belediyesi'ni 47 yıl sonra kazandı

CHP, Amasya Belediye Başkanlığı seçimi, 1977'den sonra ilk kez kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Turgay Sevindi oyların yüzde 41,96'sını aldı.

Siyaset
  • 31.03.2024 23:50
  • Giriş: 31.03.2024 23:50
  • Güncelleme: 31.03.2024 23:54
CHP, Amasya Belediyesi'ni 47 yıl sonra kazandı

Amasya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Turgay Sevindi kazandı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı ve kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 91,20'si açıldı.

CHP adayı Turgay Sevindi 24 bin 667 oy (Yüzde 41,96), AKP adayı Mehmet Uyanık 16 bin 795 oy (Yüzde 28,57), MHP adayı Bayram Çelik 13 bin 187 oy (Yüzde 22,43) aldı.

CHP, Amasya Belediye Başkanlığı son olarak 1977 yerel seçiminde kazanmıştı.

CHP kesin olmayan sonuçlara göre Adıyamanı kazandı
CHP ilçe başkanlığında seçim kutlamasında balkon çöktü: 1i ağır, 4 yaralı
BirGün'e Abone Ol