CHP, Amasya Belediyesi'ni 47 yıl sonra kazandı

CHP, Amasya Belediye Başkanlığı seçimi, 1977'den sonra ilk kez kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Turgay Sevindi oyların yüzde 41,96'sını aldı.