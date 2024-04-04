CHP, Antakya seçim kurulu önünde açıklama yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan başkanlığındaki heyet ve İl Başkanı Hakan Tiryaki, bugün saat 11.30’da Antakya Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapacak. Hatay'da Lütfü Savaş'ın kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kaybetmesinin ardından CHP, seçim sonuçlarına itiraz edileceğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan başkanlığındaki heyet ve İl Başkanı Hakan Tiryaki, yarın saat 11.30’da Antakya Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapacak.

Hatay'da CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın resmi olmayan sonuçlara göre 2 bin 866 oy farkla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmesinin ardından, CHP il örgütü ve avukatlar, seçim sonuçlarına itiraz edileceğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan başkanlığındaki heyet ve İl Başkanı Hakan Tiryaki, saat 11.30’da Antakya Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapacak.

Basın açıklamasına yurttaşları davet eden İl Başkanı Tiryaki, yaptığı yazılı çağrıda şunları belirtti:

"Oylarımıza sahip çıkıyoruz, itirazlarımız sürüyor tek bir oyun bile hukuksuz bir şekilde kaybolmasına izin vermiyoruz. Genel Başkanımız tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve avukatlarımızla birlikte 4 Nisan 2024 Perşembe günü (yarın) saat 11:30’da Antakya Seçim Kurulu önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamamıza tüm halkımızı bekliyoruz. Umutluyuz, kazanıyoruz."