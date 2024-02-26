CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal: Bayraklı’da ilk iş kentsel dönüşüm

CHP’nin Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, BirGün’e projelerini anlattı. Belediye başkanı olması durumunda ilk işinin kentsel dönüşüm olacağını belirten Önal, “İnsan yaşamından daha önemli bir şey yok.” dedi.

Aycan KARADAĞ

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Bayraklı Belediye Başkan adayı olan İrfan Önal, saha çalışmalarını sürdürüyor. BirGün’ün sorularını yanıtlayan Önal, belediye başkanı olması durumunda ilk işinin kentsel dönüşüm olacağını ve dirençli bir Bayraklı oluşturmak istediklerini söyledi.

CHP’nin mutfağında yetiştiğini ifade eden Önal, “2005 yılında CHP Bornova Gençlik Kolları’nda göreve başladım. Daha sonra il yöneticiliği yaptım. 3 dönem gençlik kolları merkez yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum. 2014 yılından sonra parti meclis üyeliği görevini üstlendim. Yani partinin mutfağında yetiştim. 2019 yerel seçimlerinde Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyelikleri görevinde bulundum. Edindiğim tecrübelerle Bayraklı Belediye Başkanı olmak için yola çıktım” dedi.

Önal, Aycan Karadağ’ın sorularını yanıtladı.

HALKIN YARARINA UYGUN SÜREÇ

Bayraklı’nın acil kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten Önal, şunları dile getirdi: “İlçemizde dönüşümün hızlandırılmasını istiyoruz. Eski mevzuatlara göre yapılmış yapıların depreme dayanıksız olduğunu biliyoruz. 25 yıldır toplanan deprem vergileri var. Bunların AKP yönetimde farklı kullanıldığını gördük. Yakın zamanda İzmir bir depremden etkilendi. Kentte en büyük yıkım Bayraklı’da oldu. 3 yıl belediye meclisinde imar komisyonunda görev yaptım. Kentsel dönüşümlerin imar planlarına hâkimim. Kentsel dönüşümle beraber daha dirençli yapılar oluşturmalıyız. Bir yeri planlamak oranın kentsel dönüşüme gireceği anlamına gelmiyor. Bütünlüklü yaklaşımla kentsel dönüşümleri yapmalıyız. Uzlaşı sağlanmalı. Belediye, bakanlık ve yurttaşlar ortak bir zeminde buluşmak zorunda. Yurttaşların müteahhitin insafına bırakmayacağız. Hem planlamayı yapacağız hem uygulamasını beraber bitireceğiz. İnsan yaşamından daha önemli hiçbir şey yok. Dönüşümün kamu eliyle yapılmalı. Biz de bu anlamda yurttaşın yanında olacağız. Yurttaşlar bize oy verirse, bize güvenirse kamucu şekilde dönüşümleri yapmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm yurttaşa eşit bir şekilde sağlayacağız. Halkın yararına uygun bir süreç yürüteceğiz.”

ÇOK YÜKSEK YAPI MARİFET DEĞİL

Önal, “Çok yüksek yapı yapmak marifet değil” dedi ve ekledi: “Geçmiş yıllarda merkezi iş alanları olarak belirlenen sahil etrafında yükseltisi serbest bir alan belirlenmiş. Şimdi bir kısıtlama geldi ama yine de 200 metrelere varan yükseltiler yapılabiliyor. Öte yandan gecekondu bölgelerimiz var. 2-3 katlı yapılardan oluşuyor. Bu adil bir şekilde oluşturulmalı. AKP övünüyordu; İstanbul kuleler şehir oldu diye. Daha sonra bu yükseltilerin hançer olduğu söylediler. Yurttaşın minimum noktada inşaatını kullanabileceği ve hak kaybı olmadan yükseltiler vermek kenti daha yaşanabilir hale getirir.”

İlçeye yeni yaşam alanları katmak istediklerini vurgulayan Önal, “Birçok mahallemizde çarpık yapılaşmadan kaynaklı parklarımız yok. Gençlere uygun merkezler yapılamıyor. Yeşil alan, spor alanlarımız yok. Bu anlamda planlama ve kentsel dönüşümleri tamamlayarak bu eksikleri ilçemize kazandırmak istiyoruz. Kent Parkı ile ilgili iki ayrı projemiz var. Biri Doğançay tarafında biri de Körfez mahallesinde olacak. Büyükşehir ile beraber ortak çalışma yapacağız. Adalet mahallesi ve Manavkuyu bölgesinde trafiğin yoğun olduğu yerlerde yeraltı otoparkı hizmete sunmak istiyoruz. Can dostlarımız için pati evleri oluşturacağız. Dijital belediyecilik ile beraber bütün işlemler internet üzerinden gerçekleşiyor. Yurttaşlarımızın hizmetlere hızlı erişmesi için e-arşiv sistemimizi tamamlayacağız. Gençlerimizin araştırma yapabilmeleri için gökyüzü gözlemevi açacağız. Yoksul mahallerimizde yurttaşlar ve öğrenciler için kent lokantası açmak istiyoruz. Bayraklı 81 ilden göç almış bir yer. Yurttaşlarımız farklı yerlerde düğünlerini ve taziyelerini gerçekleştiriyor. Birkaç noktada düğün salonu ve taziye evleri yapacağız” diye konuştu.

BİZ İSTİHDAMI ARTTIRMAK İSTİYORUZ

Önal şunları dile getirdi: “Esnaf masamızın ihtiyaçlara göre kadın kooperatifleriyle işbirliği yapmasını sağlayacağız. Kentsel dönüşüm süreçlerinde çalışmak isteyen gençlerin önünü açacağız. Meslek edinmelerini sağlayacağız. Kentsel dönüşümlerde dileyen kendi yapabilir, dileyen kooperatiflere ya da müttehitle anlaşabilir. Kooperatif olarak büyükşehir belediyemizle beraber halk konut projemiz var. Yurttaşlar bir araya gelip kooperatif eliyle yapmak istiyoruz diyorsa bu projenin belli kısmını biz üstleniyoruz. Yeni bir inşaat şirketi de kurarak yeni istihdam alanı yaratmak istiyoruz. Dar gelirli yurttaşlarımızın yanında olacağız. 65 yaş üstü yurttaşlarımızın evde hizmetlerimizi sürdüreceğiz.”