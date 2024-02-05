CHP Bismil adayı, "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı

CHP Bismil Belediye Başkan Adayı Abdurrahim Sönmez “cinsel saldırı” iddiasıyla tutuklandı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde CHP’den belediye başkan adayı olan Abdurrahim Sönmez, B.D. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

B.D. ve kuzeni F.D.’nin Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulunmasının ardından Sönmez hakkında soruşturma açıldı. B.D.’nin kendisini taciz ettiğini söylediği Abdurrahim Sönmez gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Abdurrahim S., “cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.