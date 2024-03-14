CHP Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki: “Açık ara kazanacağız”

CHP Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki, yerel seçimleri açık ara kazanacaklarını söyledi.

BİRGÜN EGE

CHP’nin İzmir Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki, çalışmalarını sürdürüyor.

Bornova’da hedefinin 5 yıl önce ittifak ile alınan oy oranı tek başına yakalamak olduğunu ifade eden Eşki, “Mevcut CHP’li seçmen dışında geçmişte bize oy vermemiş pek çok insanın oy vereceğine inanıyorum. AKP yandaş medyası üzerinden ülkeyi güllük gülistanlık göstermeye çalışıyor ama çarşının, pazarın, sokağın durumu ortada. İzmirliler ittifakı sandıkta kuracak, CHP’ye omuz verecektir. Kendi seçmenlerimizin bulunduğu bölgelerin ötesinde özellikle geçmiş seçimlerde partimizin oyunun görece zayıf olduğu alanlara odaklandık. Çünkü Bornova’da bugüne kadar alınmış en yüksek oyu almayı hedefliyoruz. Geçen yerel seçimlerinde ittifakla yakalanan yüzde 57’lik bir oranı, ittifaksız yakalayarak CHP’nin rekorunu kırmak istiyorum. Açık ara kazanacağız” diye konuştu.

KATILIMCI DEMOKRASİYLE YÖNETECEĞİZ

Yürütülen ekonomik politikaların halkı yoksulluğa mahkûm ettiğini dile getiren Eşki, “Bizler halkçı belediyecilik yapma iddiasında olan, demokratik sol görüşte insanlarız. Sosyal desteklere ve dezavantajlı kesimlerin sosyal yaşamda öne çıkmasına daha çok kaynak ayıracağız. Dost Marketlerin sayısı da içeriği de geliştirilecek. Kooperatiflerle de iş birliği içinde çalışacak, Bornovalının Dost Market’ler bünyesinde kendi ihtiyaç duyduğu şeyleri temin edebilmesini sağlayacağız. Kooperatifler bir yanıyla üretim yaparak evine gelir sağlayan çiftçilerimize ya da kadınlarımızı desteklerken diğer yandan da Bornovalılar sağlıklı ve kaliteli ürünleri uygun fiyata temin edebilecek. Giysi ve ev eşyası bankaları da kuracağız. Dezavantajlı kesimleri sadece temel ihtiyaçlar çerçevesinde değil, sosyal ihtiyaçlarında da destekleyeceğiz. Belediye hizmet binalarımızı kullanarak Bornova Belediyesi kent sinemaları aracılığıyla vizyon filmlerini izleyeceğiz. Sosyalleşecekleri alanları arttıracağız. Bornova’yı Bornovalılarla birlikte, katılımcı demokrasiyle yöneteceğiz. Mahalle meclisleri benzeri katılımcı mekanizmalar oluşturacağız. Yönetim anlayışımız ve CHP’deki değişim Bornovalılar arasında büyük sevgi ve karşılık görüyor” dedi.