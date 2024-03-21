'CHP broşürü' tepkisi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da, CHP'nin seçim broşürünü bırakmak isteyenlere tepki gösteren iş yeri sahibi ile dükkanda bulunan Ahmet B. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya Ahmet B'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ve Burak Devran Çoban da dahil oldu. Olayda Haktan Faik Çoban hayatını kaybetti, kardeşi Burak Devran Çoban yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seçim büroşürü sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki markette meydana geldi. CHP’nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan E, broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Dükkandaki Ahmet B'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban (21) ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın (27) da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E. tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban’ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban’ın karnına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E'yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, polis merkezine götürdü.

Tedaviye alınan yaralılardan Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan E.'nin bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan E., Ahmet B.'ye tokat atarken, kavga iş yerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte iş yerine geldiği ve Sinan E.'yi darbettiği görüldü. Sonrasında Sinan E.'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.