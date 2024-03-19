CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı ve 3 yöneticiye 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltı

İzmir'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ile ilçe yöneticisi 3 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 yönetici, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve diğer 3 ilçe yöneticisi, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve ilçe yöneticileri Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, seçim çalışmaları sırasında duvarlara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın figürlerini kullanarak ve 'Hamza beni acil ara!' yazdı.

Yöneticiler, şikayet üzerine Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan Okan Er, yöneticiler Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.