CHP'de çok adaylı kongreler bekleniyor

CHP’de ilçe kongreleri hızla devam ederken İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilin kongreleri için de büyük hareketlilik yaşanıyor. Çok adaylı geçmesi beklenen il kongreleri öncesi değişim isteyenler İstanbul’u kazanma konusunda iddialı.

Hüseyin ŞİMŞEK

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından kurultay kararı alan CHP’de çok adaylı geçmesine kesin gözüyle bakılan 38’inci Olağan Kurultayı öncesinde, il kongrelerinin de büyük oranda yarışa sahne olması bekleniyor. Gelecek hafta başlayacak ve 16 Ekim’de son bulacak il kongrelerinde hem kurultay delegeleri hem de yeni il yönetimleri belirlenecek. Kurultay’a 196 delege gönderecek İstanbul, 72 delege gönderecek Ankara ve 56 delege gönderecek İzmir’de il başkanlığı için çok sayıda isim konuşuluyor. Değişim isteyen kesimlerin özellikle İstanbul için iddialı oldukları kaydediliyor.

ADAYLIK İÇİN İSTİFA ETTİ

Siyasi yasak da içeren yargı kararı nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı gayrı resmi olarak sürdürmek zorunda kalan Canan Kaftancıoğlu’ndan boşalan koltuk için değişim isteyen gruplar iddialı konuşuyor. İlçe kongrelerinde oluşan delege yapısının büyük ölçüde değişimden yana olduğunu savunan değişimciler il başkanlığını ve kurultay delegelerinin çoğunu kazanacağını savunuyor. Genel merkez yönetiminin de İstanbul için güçlü bir aday düşündüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre eski genel başkan yardımcısı ve PM Üyesi Onursal Adıgüzel, Eski İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanlarından Mehmet Ali Yüksel’in isimleri adaylık için kulislerde konuşuluyor. Ankara’da ise mevcut il başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın aday olmama kararı aldığı ifade ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sercan Çığgın, il başkanı adaylığı için görevinden istifa etti. Çığgın’ın istifa etmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğü, Yavaş’ın adaylık konusunda yorum yapmadığı bildirildi. Eski il yöneticilerinden Ümit Erol da konuşulan bir diğer isim. Milletvekili adaylığı için istifa eden Deniz Yücel’in yerine CHP İzmir İl Başkanlığı’na seçilen Şenol Aslanoğlu, yeniden aday olacak. Geçen hafta Genel Merkez’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Aslanoğlu’nun göreve devam etme yönündeki düşüncesini aktardığı bildiriliyor. Ancak bazı İzmir milletvekillerinin Aslanoğlu’na karşı mesafeli oldukları ve bunu da genel merkez yönetimine ilettikleri bildirildi.

ÖNCE TUTUM BELGESİ SONRA ADAYLIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına Genel Başkan adayı olarak çıkması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adaylık hazırlıklarını sürdürüyor. Özel’in adaylığına ilişkin güçlü bir mesaj da vereceği Tutum Belgesi açıklamasını 9 Eylül’den sonra yapması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, belgenin açıklanma tarihi olarak önce 7 Eylül belirlendi. Ancak CHP’nin 9 Eylül’deki 100. kuruluş yıldönümü kutlamalarına "gölge düşürmemek" için bu tarih ertelendi. Özel’in, kutlamaların tamamlanmasından sonra yapacağı bildirilen açıklamanın, ilçe kongrelerinin biteceği 12 Eylül tarihinden sonraya kalabileceği bildirildi.

ADAYLIK MESAJI

Daha önce Tutum Belgesi açıklaması sırasında adaylığını açıklamayacağı ifade edilen Özel’in, bu basın toplantısında resmen adaylık açıklaması yapmamakla birlikte CHP Genel Başkanlığı’na adaylığına ilişkin güçlü bir mesaj vermesi bekleniyor. Özel, genel başkanlığa adaylık açıklamasını, CHP Parti Meclisi’nin Büyük Kurultay tarihini kesinleştirmesinden sonra yapacak. CHP Grup Başkanlığı’ndan istifa etmeyeceği de öğrenilen Özel’in, resmi adaylık açıklamasını yaptıktan sonra il kongrelerine katılacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını sürdürmesini isteyen bazı CHP kurmayları ise "O makamı ve kendisini temsil yetkisini Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e verdi. Şimdi onun karşısına bu unvanı, bu makamı kullanarak çıkması etik değil. O nedenle istifa etmesi gerekiyor" görüşünü dillendiriyor.

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"KIRILDIM, KÜSTÜM OLMAZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Genel Merkezinde basın açıklaması düzenledi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya gitmesini eleştiren Öztrak, yerel seçimlere yönelik de iddialı mesajlar verdi. Şunları söyledi: “Bugün Erdoğan, daha önce ‘Türkiye’ye gelecek’ dediği Putin’in ayağına gitti. Neden? Seçim öncesinde ertelenen 20 milyar dolarlık gaz borcunun karşılığında Putin’e hangi tavizleri verdiniz? Şimdi ne vereceksiniz? Borç alan emir alır.”

Konut krizine ve gıda enflasyonuna da dikkat çeken Öztrak, yerel seçimlere yönelik mesajlar da verdi. “Kırıldım, küstüm, üzüldüm diye mücadeleyi bırakamayız” diyen Öztrak, şöyle konuştu: “Artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında ‘Kırıldım, küstüm, üzüldüm’ diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. CHP’li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Son yerel yönetim seçimlerinde büyük bir zafer kazandık, şimdi bir kere daha çok daha iyisini yapacağız.”

Öztrak, CHP’de hafta sonu başlayan danışman kriziyle ilgili sorulan soruyu ise geçiştirdi. Öztrak, gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi.