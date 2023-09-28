CHP'de 'Değişimcilerin' kurultay haritası ortaya çıktı, Genel Merkez'den itiraz geldi

CHP'de 'Değişimcilerin' kurultay öncesi delege haritasına göre, 14 ilde Değişimciler kazanırken, 12 ilde Genel Merkez önde çıktı. CHP Genel Merkezi, 'Değişimcilerin' kurultay öncesi delege dağılımı haritasına itiraz etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay süreci devam ediyor.

Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.

CHP'de şu ana kadar Ankara ve İzmir başta olmak üzere, 34 il başkanı seçildi. Partinin İstanbul İl Kongresi ise 8 Ekim Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. İstanbul, 196 kurultay delegesi ile büyük kurultay için önemli konumda bulunuyor.

DEĞİŞİMCİLER 14 İLDE, GENEL MERKEZ 12 İLDE ÖNDE

Sözcü TV'nin haberine göre, CHP'de 'Değişimcilerin' kurultay haritası ortaya çıktı.

Hariyaya göre Değişimciler; Edirne, Manisa, Bilecik, Denizli, Isparta, Karaman, Aksaray, Niğde, Tokat, Rize, Malatya, Isparta, Kars ve Muş'ta önde çıktı.

Genel Merkez'in üstün olduğu iller ise Balıkesir, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri, Elazığ, Gümüşhane, Bingöl, Şanlıurfa, Siirt, Hakkari ve Ardahan olarak belirtildi.

Ortada olan iller ise Bursa, Eskişehir, İçel (Mersin), Hatay, Batman, Yozgat, Amasya ve Artvin olarak belirtildi.

Sözcü TV'nin aktardığına göre, 14 ilde 144 delege 'değişim' dedi. 12 ilde 260 delegenin 'Genel Merkez' dediği belirtilen haberde, 8 ildeki 130 delegenin ortada olduğu kaydedildi.

GENEL MERKEZ'DEN İTİRAZ

CHP Genel Merkezi, 'Değişimcilerin' kurultay öncesi delege dağılımı haritasına itiraz etti.

CHP Genel Merkez kaynakları, Edirnei Bilecik, Niğde, Yozgat'ın Genel Merkez'i desteklediğini belirtti.

Karaman'da 6 delegenin 4'ünün Genel Merkez'den yana olduğunu belirten kaynaklar, Rize'de mevcut milletvekilinin değişimden yana olduğunu ancak delegelerin Genel Merkez yanlısı olduğunu kaydetti.