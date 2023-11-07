CHP'de devir teslim programı belli oldu

CHP kurultayında genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel, yarın yapılacak tören ile görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak. CHP, devir teslim töreninin saat 17.00'de yapılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bu görevi Özgür Özel'e teslim edecek.

CHP'de Kurultay sonrası Genel Başkanlık Devir Teslim Töreni, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü (Yarın) saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturacak.

Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapması bekleniyor.