CHP'de gözler 4 Ocak’ta: Kritik kentlerin adayları belli olacak

2024 yılının ilk haftasında, 3 ve 5 Ocak'ta Parti Meclisi’ni toplaması beklenen CHP, 4 Ocak’ta tek Parti Meclisi kararı aldı. CHP’de, 4 Ocak saat 11.00’deki MYK’nin ardından PM’nin, “Adaylık” gündemiyle toplanacağı bildirildi

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de yoğun aday mesaisi 4 Ocak'ta devam edecek. CHP, Perşembe günü ilk önce MYK’yi ardından ise Parti Meclisi’ni toplayacak. Toplantıda, İstanbul’un ilçelerinin yanı sıra önemli bazı büyükşehir belediyeleri ile ilçelerin adayları da belirlenecek.

Daha önce 3 ve 5 Ocak tarihlerinde iki ayrı Parti Meclisi toplantısı ile adaylarını büyük oranda belirlemeyi planlayan CHP, bunun yerine tek toplantıda karar kıldı. 5 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenleyeceği lansmanı dikkate alan parti yönetimi, bu tarihten önce toplantıların tamamlanması kararını aldı.

ADAY ADAYLARI OYLANACAK

4 Ocak Perşembe günü önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmayları ile bir araya gelecek ve aday adayları arasında öne çıkanları tartışacak. Ardından toplanan Parti Meclisi’nde ise memnuniyet anketleri, örgüt gözetimindeki yoklamalar, milletvekillerinin saha gözlemleri ve raporlar ele alınacak. Tüm değerlendirme sonuçlarının havuz sistemi ile birleştirileceği ve kesin adaylara bu yolla karar verileceği öğrenildi. Parti Meclisi üyeleri ayrıca, ihtiyaç duyulan aday adaylarını tek tek oylayarak adayı belirleyecek.

PROPAGANDA İÇİN 70 GÜN

Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak Perşembe günü CHP yönetimi, en az 150 seçim çevresindeki adayını kesinleştirecek. Aydın, Mersin ve Adana gibi büyükşehirlerin ve bu şehirlerin ilçelerinin adaylarının da bu toplantılarda belirlenmesi bekleniyor. Ancak parti kaynakları tüm adayların belirlenmesini ay ortasını bulabileceğini kaydediyor. Buna göre, CHP tüm adaylar ile birlikte Ocak ayının sonunda sahada olacak. Adaylar, propaganda için en az 70 güne sahip olacak.