CHP'de 'İzmir düğümü' için formül arayışı

CHP, İzmir Büyükşehir adayı belirleme sürecindeki belirsizliği gidermek için “Selin Sayek Böke formülü”nü tartışıyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin, AYM’nin Can Atalay’a yönelik hak ihlali kararını uygulamamakta direnmesi üzerine CHP'de ara verilen aday mesaisinin, 8 Ocak haftasında gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısı ile devam edeceği belirtiliyor. Parti kaynakları, kamuoyunda yaratılan algının aksine, Adana ve Mersin’deki mevcut belediye başkanlarına yönelik bir tartışma yaşanmadığını söylüyor.

Her iki kentin memnuniyet anketinin de iyi sonuçlar verdiğini ifade eden partililer, “Zeydan Karalar ve Vahap Seçer ile yola devam edeceğiz” diyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını talep ettiği öne sürülen Özlem Çerçioğlu’yla ilgili iddiaları da yalanlayan CHP kurmayları, Çerçioğlu’nun mevcut görevine yeniden talip olduğunu ve tekrar aday gösterileceğini kaydediyor.

CHP’de merakla beklenen Parti Meclisi’nin 10 Ocak’ta yapılması bekleniyor. MYK’de saha raporları ile memnuniyet anketlerinin ele alınmasının ardından geçilecek PM toplantısında 200 seçim çevresinde adayların kesinlik kazanacağı bildiriliyor. Böylelikle CHP, 15 Ocak’a kadar toplamda 600 seçim çevresindeki adayları kamuoyuna duyurmayı planlıyor.

EYLEM KARARI

Parti kaynakları, “Aday belirleme sürecinde Ekrem İmamoğlu kaynaklı kriz var, 4 Ocak’taki PM’nin gündemi o yüzden değiştirildi” iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Parti içinde bir kriz olmadığını belirten yetkililer, “Adaylarımızı açıklasaydık, Can Atalay kararına tepki açıklamamız ve eylem kararımız gölgede kalacaktı” ifadelerini kullanıyor.

CHP’nin, kamuoyunun yakından takip ettiği Çankaya ilçesinin adayı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adayını açıklamayı ise en sona bırakacağı kaydediliyor. Her iki seçim bölgesinin de CHP için siyasi önemi bulunduğunu ifade eden parti yetkilileri, “Burada gösterilecek isimlerin Genel Merkez ile tam uyum içinde çalışacak ve parti aidiyeti yüksek olacak kişilerin olması gerekiyor” değerlendirmesini yapıyor.

İZMİR’DE BÖKE ÇÖZÜMÜ

Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin ismi konuşuluyor. Ancak anketlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Genel Sekreteri Buğra Gökce’nin ismi ilk sırada yer alıyor. Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın ise partideki görevine devam edeceği ifade ediliyor.

ÇANKAYA’DA SON HAFTA

CHP'nin Çankaya adaylığında öne çıkan isimler ise Gül Çiftçi, Sercan Çığgın ve Bekir Ödemiş olarak ifade ediliyor.

Partide ibrenin, Çiftçi’yi gösterdiği ancak Çığgın ve Ödemiş'in de aday gösterilme olasılığının halen sözkonusu olduğu dillendiriliyor.