CHP'de kurultay yazısı hazırlandı, gündem belirlendi
Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay süreci devam ediyor. CHP Genel Merkezi tarafından kurultayın yazısı hazırlandı ve gündem belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP, 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay hazırlıklarını sürdürüyor.
38. Olağan Kurultay'a 1 ay kala CHP Genel Merkezi kurultay yazısını hazırladı ve kurultay gündemi belirlendi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla CHP Grup Başkanveliiği'ne gönderilen yazıda Kurultay'ın 4-5 Kasım'da saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda yazılı gündem maddelerinin görüşülmesi üzerine toplanacağı belirtildi.
CHP'nin Kurultay gündemi şu şekilde: