CHP'de kurultay yazısı hazırlandı, gündem belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay süreci devam ediyor. CHP Genel Merkezi tarafından kurultayın yazısı hazırlandı ve gündem belirlendi.

Siyaset 04.10.2023 21:03 Giriş: 04.10.2023 21:03

Güncelleme: 04.10.2023 21:25 Kaynak: Haber Merkezi

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