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CHP'de kurultay yazısı hazırlandı, gündem belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay süreci devam ediyor. CHP Genel Merkezi tarafından kurultayın yazısı hazırlandı ve gündem belirlendi.

Siyaset
  • 04.10.2023 21:03
  • Giriş: 04.10.2023 21:03
  • Güncelleme: 04.10.2023 21:25
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'de kurultay yazısı hazırlandı, gündem belirlendi

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP, 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay hazırlıklarını sürdürüyor.

38. Olağan Kurultay'a 1 ay kala CHP Genel Merkezi kurultay yazısını hazırladı ve kurultay gündemi belirlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla CHP Grup Başkanveliiği'ne gönderilen yazıda Kurultay'ın 4-5 Kasım'da  saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda yazılı gündem maddelerinin görüşülmesi üzerine toplanacağı belirtildi.

CHP'nin Kurultay gündemi şu şekilde:

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