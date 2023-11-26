CHP'de Parti Meclisi ve MYK toplanıyor: Gündemde yerel seçim ve "af" var

CHP'de 27 Kasım Pazartesi MYK ve Parti Meclis toplantıları gerçekleşecek. MYK'nın ana gündem maddesinin yerel seçimler olması beklenirken, Parti Meclisi'nde ise tüzük kurultayının ertelenme talebi ile partiden ihraç edilenlere af getirilmesi konularını görüşülecek.

A- A A+

Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) arka arkaya toplanacak. 27 Kasım Pazartesi (yarın) günü önce MYK ardından ise Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Habertürk'ün aktardığına göre MYK'nın ana gündem başlığı 31 Mart 2024'te yapılacak “yerel seçimler” olacak. Parti Meclisi toplantısında ise tüzük kurultayının ertelenme talebi ve Cumhuriyet'in yüzüncü yılı dolayısıyla partiden ihraç edilenlere af getirilmesi konuları görüşülecek. Cumhuriyet'in yüzüncü yılı dolayısıyla partiden ihraç edilenlerin affedilmesi konusu da CHP Parti Meclisi'nin bir diğer ana gündem maddesi olacak. İmamoğlu, Tanju Özcan ile görüşmüş: İlk açıklama geldi Aftan yararlanmak isteyen o isimler arasında temmuz ayında partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bulunuyor. TÜZÜK KURULTAYI İÇİN GÖZLER PARTİ MECLİSİ'NDE CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Kasım’da 81 il başkanı ile bir araya gelmişti. Toplantının ardından il başkanları; seçim takvimi, adaylık başvuru süreci gerekçeleri ile kurultayın mayıs ayında yapılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Parti Meclisi toplantısında tavsiye kararı değerlendirilecek. Tüzük kurultayı için erteleme yönünde karar çıkması bekleniyor.