CHP'de yeni Genel Başkan Özgür Özel

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel 812, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi.

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başladı.

Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı kurultayda, 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti.

CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarıştı. Yarışın ilk turunda galip çıkmadı. İkinci turun sonunda seçimin galibi ise Özgür Özel oldu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel 812, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi.