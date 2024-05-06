CHP'de "zirve"nin yankıları sürüyor: Halkın endişeleri dikkate alınacak

CHP kaynakları, kamuoyunda yaratılan algının aksine seçmenin Özel-Erdoğan görüşmesinden rahatsız olmadığını savunuyor. Seçmenin görüşmeye yönelik, “Dikkat edin uyarısının” ise dikkate alınacağını kaydeden CHP kurmayları, “Yerelin iktidarı olarak dezavantajlı kesimlerin sorunları asıl gündemimizdir” diyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen zirvenin yankıları sürüyor.

CHP kaynakları, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” sözlerinin parti içinde rahatsızlık yarattığı iddialarını yalanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin Özel-Erdoğan zirvesine yönelik olmadığını, Kılıçdaroğlu’nun genel siyasi pozisyonunu tarif ettiğini belirten CHP kaynakları, “Türkiye’de ataması yapılmayan 1 milyona yakın öğretmen, 10 bin TL ile yaşamaya mahkum edilen yüz binlerce emekli var. Bunların konuşulması gerekiyor” yorumunda bulunuyor.

Türkiye’deki ekonomik krizin yakıcı sonuçlarının tüm ülkeyi sardığını kaydeden CHP yönetimi, “Yerelin iktidarı olarak, sorunların çözümü için adım atacağız. Bunun için gerekirse Cumhurbaşkanı ile de görüşmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanıyor.

GÖRÜŞÜLMESİ SON DERECE OLAĞAN

CHP yetkilileri, yaratılmak istenilen algının aksine kamuoyunun Özel-Erdoğan görüşmesinden memnun olduğunu ifade ediyor. Normal şartlarda, ana muhalefet partisi genel başkanı ile Cumhurbaşkanı’nın görüşmesinin olağan olduğunu anlatan CHP kaynakları, “Demokrasinin AKP eliyle tahrip edildiği ülkemizde ise bu çok büyük bir olaymış gibi anlaşılabiliyor” görüşünü paylaşıyor. CHP’liler, kamuoyunun görüşmeden memnun olsa da “Dikkat edin” uyarısının da görmezden gelinmeyeceğinin altını çiziyor.

“DİYALOG KANALINI AÇIK TUTACAĞIZ”

İktidarın gündeminde Anayasa değişikliği olduğunu anımsatan CHP’liler, “AKP ile bu şartlarda yan yana durmayacağız. AYM ve AİHM kararlarının dahi uygulanmadığı bir ülkenin yeni Anayasa’dan çok, mevcut Anayasa’ya uyulmaya ihtiyacı vardır” değerlendirmesini yapıyor. Tüm itirazlara karşın diyalog kanalının açık tutulacağını anlatan CHP’liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “CHP Genel Merkezi’ne gideceğim” sözlerine yönelik de “İadei ziyarette her iki tarafın da yeni gündemleri olabilir. Biz gençlerin, emeklilerin, dezavantajlı tüm kesimlerin sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kaydediyor.