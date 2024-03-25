'CHP-DEM Parti Protokolü' iddiası: "Bu kağıt parçası külliyen yalan"

CHP ile DEM Parti arasında yerel seçimler için protokol yapıldığına dair sahte bir belge dolaşıma sokuldu. Belgede imzası olan herkesten protokol belgesine yalanlama geldi.

CHP ile DEM Parti arasında protokol yapıldığı iddia edildi. Söz konusu belgede imzalar dahi kullanılırken ilgili belgede adı geçenlerden yalanlama gecikmedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'a konuşarak belgenin sahte olduğunu belirtti. DEM Parti İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz ise böyle bir protokol yapılmadığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da belgenin yalan olduğunu bildirdi.

ÖZGÜR ÇELİK: GERÇEK BİR BELGE DEĞİL, KESİNLİKLE YALANDIR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Barış Bey bu gerçek bir belge değil kesinlikle yalandır, imzalar da taklit edilmiştir. İmzaları becerememişler bile" diye konuştu.

DEM PARTİ: BÖYLE BİR PROTOKOL YAPMADIK

DEM Parti İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz'la da görüştüğünü ifade eden Yarkadaş, Kalmaz'ın "DEM Parti İl Başkanlığı olarak böylesi bir protokol yapmadık, bizim adımıza sahte evraklar ile algı operasyonları yapılıyor" dediğini aktardı.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI: BELGE YALAN

Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ise bu belgenin kesinlikle yalan olduğunu söylediğini aktardı.

MERAL DANIŞ: SAHTEKARLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

DEM Parti Erzurum Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Beştaş, "Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan. İmza bile taklit edilememiş. Bu sahtekarlığı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması lazım… Sahtekarların, yalancıların peşini bırakmayacağız" dedi.