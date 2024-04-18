CHP'den 1 Mayıs açıklaması: Taksim Meydanı çağrısı yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 1 Mayıs İşçi Bayramı için çağrıda bulunarak, "Taksim Meydanı'nın tarihine ve değerine uygun şekilde emekçilere açılmasını istiyoruz. Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de destek veriyoruz" dedi. Taşcıer, CHP İstanbul İl Örgütü'nün Taksim Meydanı için İstanbul Valiliği ile görüşeceğini bildirdi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması için çağrı yapan Taşcıer, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki tavrımızı açık ve net olarak ilan ediyoruz. 'Taksim Meydanı, emekçilerin ortak hafızasıdır' diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran Anayasa Mahkemesi’nin 12 Ekim 2023’te almış olduğu kararın uygulanması çağrısını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il örgütünün, İstanbul Valiliği ile görüşme gerçekleştireceğini bildiren Taşcıer, "Partimizin Taksim konusundaki talebini, beklentisini iletecekler" dedi.

Taşcıer, "Baskı ve sömürü düzenine artık yeter diyen herkesi 1 Mayısta alanlara bekliyoruz" çağrısını yaptı.

Gamze Taşcıer'in açıklamaları şöyle:

"Bir başsağlığı ile başlamak istiyorum. Partimiz emektarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Müdürümüz Levent Bayraktar’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok beyefendi, güler yüzlü bir insandı. Ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize sabırlar diliyorum. Nur içinde yatsın.

İki hafta sonra takvimler 1 Mayıs’ı gösterecek. Bu 1 Mayıs’ı da emekçiler, düşük ücretler, aşırı çalışma, açlık sınırında hayatta kalma mücadelesi ve sendikal örgütlenme hakkına olan saldırılarla dolu bir ortamda karşılıyor.

İşçisi mutsuz, memuru mutsuz, beyaz yakalısı, mavi yakalısı, gri yakalısı mutsuz. Türkiye’de emeğiyle, alın teriyle geçinen herkes mutsuz. Çünkü hiç kimse emeğinin karşılığını hak ettiği derecede aldığını düşünmüyor. Enflasyon durdurulamadığı için olan yoksula, orta gelirliye oluyor. Birileri daha da zenginleşirken, orta gelirliler yoksulluğa, yoksullar açlığa sürükleniyor. Tarihimizin gördüğü en büyük servet transferi projesiyle on milyonlar kazanımlarını bir avuç kaymak tabakaya kaybediyor.

TAKSİM MEYDANI VURGUSU

Keşke 1 Mayıs kutlanabilecek bir bayram olsaydı, ama Türkiye’de maalesef buna çok uzağız. 1 Mayıs bizler için bir mücadelenin sembol günü, hak aramanın, sesini bir olup duyurmanın, birlik olmanın, dayanışmanın günü. Böylesi sembol bir günün, elbette bizler için sembol bir de mekânı var, o da Taksim Meydanı.

77 Kanlı 1 Mayıs’ı hiç birimiz unutmuyoruz. Karanlık odaklar tarafından katledilen insanlarımızı anıyoruz.

Yakın tarihte olanları, söylenenleri de unutmuyoruz. 33 yıl sonra Taksim Meydanı yeniden 1 Mayıs için açıldığında “Bu Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesinin bir eseridir.” sözlerini dün gibi hatırlıyoruz. “Dün Taksim 100 bin kişiyi ağırladı. Tarihi gün yaşandı. Türkiye bu bayram manzarası için 32 yıl beklemek zorunda kalmıştır.” diyeni biliyoruz.

Aynı Erdoğan’ın yıllardır Taksim’i her 1 Mayıs’ta kapalı cezaevine çevirdiğini de çok iyi biliyoruz. Bu yasakçı zihniyetin, Taksim’in tarihsel geçmişine sahip çıkmak isteyen emekçilere her türlü baskıyı, zulmü ve tehdidi yaptığını da biliyoruz.

AYM'NİN KARARI HATIRLATILDI

Tüm bunları bilerek de şunu söylüyoruz, 1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki tavrımızı açık ve net olarak ilan ediyoruz. “Taksim Meydanı, emekçilerin ortak hafızasıdır.” diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran Anayasa Mahkemesi’nin 12 Ekim 2023’te almış olduğu kararın uygulanması çağrısını yapıyoruz.

Hukuksuz yasak kararında ısrar edilmemesini, meydanın tarihine ve değerine uygun şekilde emekçilere açılmasını istiyoruz. Öyle sınırlı sayıda kişiyle, sembolik bir izin değil, meydanın milyonlara açılmasını istiyoruz. Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de destek veriyoruz.

VALİLİK İLE GÖRÜŞÜLECEK

Önümüzdeki günlerde İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik, İl Örgütümüz ile birlikte bu konuda Valilik ile bir görüşme gerçekleştirerek partimizin Taksim konusundaki talebini, beklentisini iletecekler.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYİN"

Emekçiler güvencesizlikten, yokluktan, yoksulluktan, adaletsizlikten ve ertesi gün nasıl bir hayat yaşayacağını bilememekten yoruldu. Artık yormayın emekçileri. Asgari ücretle sefalet koşullarında yaşamayı çalışanlara lütuf diye sunmayın, emeklilere verilecek üç kuruş zammı ekonomi batar yalanıyla süsleyip milyonlarca emekliye ne haliniz varsa görün demeyin, maaşlara gelen zamların daha yılın ilk çeyreğinde buhar olmasına göz yummayın. Çalışanları enflasyona ezdirmeyin.

Bugün iktidar tarafından yapılmak istenilen, tarihsel özelliğinden ve mücadele gerçekliğinden koparılıp ehlileştirmiş bir 1 Mayıs kültürü oluşturmak. Ama elbette bunu başaramıyorlar. Başaramayınca da baskıya, şiddete ve yasaklara başvuruyorlar.

"1 MAYIS'TA ALANLARA BEKLİYORUZ"

Bugün örgütsüz hale getirilip yalnızlaştırılmak istenilen işçi sınıfını, 17 bin lira ile hayata tutunmaya çalışan asgari ücretlileri, Kadro alamayan taşeron işçileri, Güvencesiz çalışan emekçileri, Çıraklık ve staj mağdurlarını, Ektiğinin karşılığını alamayan çiftçileri, Bugün de batmadık diye dua eden esnafımızı, 10 bin lira ile ölüm sınırında mücadele veren emeklilerimizi, Atanamayan öğretmenlerimizi, Her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiye, ranta, çifte standarda, baskı ve sömürü düzenine artık yeter diyen herkesi 1 Mayısta alanlara bekliyoruz.

Tüm emekçileri bir arada durmaya, omuz omuza haykırmaya, hakkı olanı alabilmek için ses yükseltmeye davet ediyoruz. Yaşamaya evet, hayatta kalmaya hayır demek için 1 Mayıs’ta meydanlara diyoruz."