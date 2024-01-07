CHP'den Aydın Pehlivan'a tepki: Sata sata doymadılar

CHP'den Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a tepki geldi. CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, "Sata sata doymadınız… Bugüne kadar sattıklarınızla ne yaptınız?" dedi.

BİRGÜN EGE

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Seyrek'te gerçekleştirdiği satışların ardından Emiralem'de de arazi satışları için harekete geçti. Emiralem’de konut imarlı 169 bin 142 metrekare arsa vitrine çıkartıldı.

CHP Menemen İlçe Başkanlığı, konuya tepki gösterdi. Yapılan açıklamaya, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları Atila Sertel, Tacettin Bayır ve Musa Çam da katıldı.

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Menemen’de halk iradesini, gasp ederek koltuğa oturan AKP’li yöneticilern, Seyreği parsel parsel sattıktan sonra şimdi gözlerini Emiralem arazilerine diktiklerini söyledi.

Emiralem'de 6 konut imarlı taşınmazın daha satışa çıkarıldığı vurgulayan Özbey, "Seyrek ve Maltepe'den sonra AKP’li Aydın Pehlivan, bu kez Emiralem’de konut imarlı 169 bin 142 metrekare arsamızı daha satmaya kalkışıyor. Menemen’in mallarından elde edilen gelirlerle sözde borç ödediğini, hizmet yaptığını iddia eden AKP’li yöneticiler, yüksek maliyetli şovlar peşinde koşarak kamuyu zarara uğratan hamleler yapmaktan geri durmuyor. Seyrek arazi satışlarının ardından elde edilen gelirler hangi kalemde kullanıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlere az bir zaman kala kaybedeceğini anlayan AKP; giderayak Menemen'i satarak yandaşlarını zenginleştiriyor. Menemen’in mallarını yok pahasına ve belli bir kesime rant sağlamak uğruna satmanıza müsade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Sata sata doymadınız… Bugüne kadar sattıklarınızla ne yaptınız? Kalem kalem açıklayın? Seyreği borç ödeyeceğiz diye satışa çıkardınız? Ne kadar borç ödediniz? Menemen’e kaç ağaç diktiniz? Hangi taşın üstüne taş koydunuz? Nereye ne harcadınız? Açıklayın… Vatandaş ay sonunu getiremezken Menemen'e yapılması planlanan 3 adet TAK için daha kaç arazimizi satacaksınız? Menemen'i 'aydınlattık' diyerek yol kenarlarına yaptığınız ışıklandırmalar için kaç arazimizi sattınız?" diye konuştu.

"SALTANATLARI SON BULACAK"

Özbey şunları dile getirdi: "Sattıklarınızla kaç okul, kaç kreş, kaç yol, kaç spor sahası, bakım evi, kaç pazar yeri yapılırdı; hiç hesapladınız mı? Soruyoruz... Menemen’in malını satarak elde ettiğiniz paraları havaya savururken vicdanınız hiç mi sızlamıyor? Menemenliler, bunu görmez mi sanıyorsunuz? Size oy verir mi sanıyorsunuz? AKP’li Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, halktan almadığı yetkiyi; halkı yok sayarak, hukuku yok sayarak pervasızca kullanıyor… Halkın parasını; dudak uçuklatan bir savurganlıkla kendi reklamını yapmak için kullanıyor… Menemen; bu zihniyete ve savurganlığa elbette dur diyecek. Menemen ayakta, biz ayaktayız! Hep birlikte gün sayıyoruz… O sandık kurulduğunda; sattıkları her bir karışın hesabı sorulacak… O sandık kurulduğunda; saltanatları, oyunları son bulacak."