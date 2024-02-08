CHP'den AYM Başkanı Zühtü Arslan'a tebrik
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "AYM'nin kararlarına katılmayabiliriz ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uymak anayasal bir zorunluluktur" diyen AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı tebrik etti. Başarır, "Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu ülkedeki Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine baka baka Anayasa'nın üstünlüğünü tarif etti, anlattı" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te açıklamalarda bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Başarır, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına katılmayabiliriz ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uymak anayasal bir zorunluluktur" ifadelerini değerlendirdi.
Zühtü Arslan'ı kutlayan Başarır, "Anayasa Mahkemesi kararları kabul edilmiyorsa, Anayasa bir kenara bırakılıyorsa ve karşısında Anayasa'ya bağlılık yemini eden bir Cumhurbaşkanı varsa, bu konuşmayı dinlerken yüzü kızarmıyorsa ben o başkanı tebrik ediyorum çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu ülkedeki Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine baka baka Anayasa'nın üstünlüğünü tarif etti, anlattı" diye konuştu.
YARGITAY BAŞKANI'NA TEPKİ
Törene Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın katılmadığına işaret eden Başarır, "Çünkü Anayasa Mahkemesi'ni, başkanını, kararını tanımıyor. Buradan Yargıtay üyelerine sesleniyorum; buna izin vermeyin. Yargıtay Başkanı'nın bu törene katılmaması yargı adına kabul edilemez" dedi.
ZÜHTÜ ARSLAN NE DEMİŞTİ?
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için AYM Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi.
Törene, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
AYM Başkanı Zühtü Arslan, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Kesinleşen bir karara karşı bireysel başvuru yapıldığında da artık Anayasa'yı yorumlamak ve uygulamak konusunda nihai Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Bu bağlamda temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini yoktur, temeli yoktur.
Son olarak bireysel başvurunun etkili olabilmesi, ihlalin giderilmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi ihlalin tespiti yanında bu ihlalin nasıl giderilebileceğini ve ihlalin sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağını da göstermek zorundadır. Bu Anayasa Mahkemesine, Anayasa ve kanunlarla yüklenen bir yükümlülüktür. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması da kural olarak ihlal öncesi hale getirmeyi gerektiriyor. Bunun yolu da ihlal şayet yargı kararından kaynaklanıyorsa bu yargı kararının ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir."