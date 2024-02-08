CHP'den AYM Başkanı Zühtü Arslan'a tebrik

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "AYM'nin kararlarına katılmayabiliriz ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uymak anayasal bir zorunluluktur" diyen AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı tebrik etti. Başarır, "Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu ülkedeki Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine baka baka Anayasa'nın üstünlüğünü tarif etti, anlattı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına katılmayabiliriz ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uymak anayasal bir zorunluluktur" ifadelerini değerlendirdi.

Zühtü Arslan'ı kutlayan Başarır, "Anayasa Mahkemesi kararları kabul edilmiyorsa, Anayasa bir kenara bırakılıyorsa ve karşısında Anayasa'ya bağlılık yemini eden bir Cumhurbaşkanı varsa, bu konuşmayı dinlerken yüzü kızarmıyorsa ben o başkanı tebrik ediyorum çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu ülkedeki Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine baka baka Anayasa'nın üstünlüğünü tarif etti, anlattı" diye konuştu.

YARGITAY BAŞKANI'NA TEPKİ

Törene Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın katılmadığına işaret eden Başarır, "Çünkü Anayasa Mahkemesi'ni, başkanını, kararını tanımıyor. Buradan Yargıtay üyelerine sesleniyorum; buna izin vermeyin. Yargıtay Başkanı'nın bu törene katılmaması yargı adına kabul edilemez" dedi.