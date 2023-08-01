CHP'den Bahçeli'ye "mafya lideri" yanıtı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP’li belediyelerle ilgili açıklamasına ilişkin “Hiçbir CHP’li mafya liderleri ile kol kola fotoğraf çektirmemiştir. CHP’ye geçen belediyelerde fetret dönemi sona ermiş, halka hizmet dönemi başlamıştır. Belediyelerin Cumhur İttifakı’na geçmesi meselesine gelince, aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış” dedi. Öztrak, kurultay ve yerel seçimlere hazırlandıklarını belirterek, "Taptaze bir güçle milletimizin huzuruna çıkacağız. Bir yandan da yerel yönetim seçimleri için çalışıyoruz. En iyi, en uygun, yöre halkının içine sinecek, belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları hızla ilerliyor” diye konuştu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP’li belediyelerle ilgili açıklamasına ilişkin “Hiçbir CHP’li mafya liderleri ile kol kola fotoğraf çektirmemiştir. CHP’ye geçen belediyelerde fetret dönemi sona ermiş, halka hizmet dönemi başlamıştır. Belediyelerin Cumhur İttifakı’na geçmesi meselesine gelince, aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış” dedi. Öztrak, kurultay ve yerel seçimlere hazırlandıklarını belirterek, "Taptaze bir güçle milletimizin huzuruna çıkacağız. Bir yandan da yerel yönetim seçimleri için çalışıyoruz. En iyi, en uygun, yöre halkının içine sinecek, belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları hızla ilerliyor” diye konuştu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK’nın ardından genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

BAHÇELİ'YE "MAFYA LİDERİ" YANITI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Akbelen Ormanı’ndaki eylemler, CHP’li belediyelerin olduğu illerde fetret devrine girildiği iddiası, bunların Cumhur İttifakı’na geçmesi gerektiğine ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine “Hiçbir CHP’li mafya liderleri ile kol kola fotoğraf çektirmemiştir. CHP’ye geçen belediyelerde fetret dönemi sona ermiş, halka hizmet dönemi başlamıştır. Belediyelerin Cumhur İttifakı’na geçmesi meselesine gelince, aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış” dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim inleyen belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması önümüzdeki en sıcak gündem konusu haline gelmiştir. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir" dedi.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı yerel yönetimlere çöreklenen bozguncu anlayışın milli güvenliği ve toplumsal huzuru sarstığı kanaatindedir. Zillet ittifakı, içine yuvarlandığı kaosu ülke geneline taşımaya ve teşmil etmeye heveslenmekte, deyim yerindeyse ateşle oynamaktadır" diye konuştu.

Muğla'nın Milas ilçesinde çevrecilerin başlattığı Akbelen Ormanı'ndaki direnişi de hedef alan Bahçeli, "Muğla Akbelen’de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere, nöbetçi provokatörlerin günlerdir iç huzuru tahrip çabası gözümüzden kaçmamıştır. Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen’den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır" iddiasında bulundu.

Bahçeli şunları söyledi: "Ortak aklın sükûtuyla beraber sinerjisini ve siyaset dengesini kaybedip yoğun iç kargaşanın tutsağı haline düşen ve hatta kongresini dahi yapmaktan aciz olan CHP yönetiminin her konuda krize oynadığı görülmektedir.

Muğla Akbelen’de FETÖ ve PKK iltisaklı kriminal tiplere eylem alanı açan, sözde çevreci örgütlere çanak tutan, yasa dışı sol gruplarla kol kola girip olay çıkarmak için fırsat kollayan CHP yönetimi, siyasi komaya girmesine neden olan yüksek tansiyonu bir kanaldan Türkiye’ye yaymanın çabasındadır."