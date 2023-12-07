CHP'den Bakan Işıkhan'a 'asgari ücret' tepkisi: Doğruyu söylemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Bakan Vedat Işıkhan'ın, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle" açıklamasına tepki göstererek, "Sayın Bakan asgari ücretin tek sefer verilmesinin yönetmelikte yazdığını söylüyor. Bu kesinlikle doğru değil" dedi. Taşcıer, Bakan Işıkhan'a İş Kanunu’nun 39. Maddesi'ni hatırlattı.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret açıklamasına tepki gösterdi.

Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık" demişti.

Işıkhan'ın sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gamze Taşcıer, "Sayın Işıkhan’ın asgari ücretin tek sefer verilmesiyle ilgili yeni açıklamasını şaşkınlıkla takip ettik. Bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bu kadar açık bir yasal gerçeği nasıl olup da başka türlü ifade ettiğini anlamak güç. Sayın Bakan asgari ücretin tek sefer verilmesinin yönetmelikte yazdığını söylüyor. Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

Taşcıer, şöyle devam etti: "İş Kanunu’nun 39. Maddesi çok açıkça, ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir diyor. Bakanın ifade ettiği Asgari Ücret Yönetmeliği’nin de 7. maddesi de “ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir” diyor. Yani iki yılı geçmemek kaydıyla, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla istenirse 10 kez de belirlenebilir. Bir kez verilir diye bir ibare yok."

"İKTİDARDA OLMANIZ EN BÜYÜK FELAKET"

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın böylesi bir süreçte bu kadar aleni bir bilgi yanlışına nasıl sahip olduğunu merak ediyoruz" diyen Taşcıer, "İş Kanunu’nun 39. Maddesini keyfinize göre yürürlükten kaldırdınız da bizim mi haberimiz yok? Keza kanun nizam tanımadıkları, komisyonun alacağı karara baştan ipotek koymalarından da belli. Ayrıca Sayın Bakan, 6 Şubat depremlerini de örnek göstererek sadece çok zorunlu koşullarda iki kez yapıldığı savıyla desteklemeye çalışıyor. Ben de kendisine soruyorum, 2022’de niye iki kez verdiniz? Bu yıl yaşadığımız gibi büyük bir deprem felaketi mi yaşadık? Ben söyleyeyim, illa bir felaket arıyorsanız, sizin iktidarda olmanız zaten en büyük felaket" tepkisini gösterdi.

"SEÇİME KADAR GÖZ BOYAYACAĞIZ" DİYORSUNUZ

Gamze Taşcıer, son olarak şunları söyledi:

"Sayın Bakan’ın söylediği doğru olsa, bu ülkede 2004’te, 2007’de, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015’te nasıl oldu da yılda iki asgari ücret uygulaması oldu. Bu yıllarda asgari ücret ilk altı ay ve ikinci altı ay olarak belirlendi. AKP iktidarı madem komisyonu tek sefer toplamak istiyor ve bu konuda ısrarcı, o zaman biz de çağrı yapıyoruz, bu ayki komisyon toplantısında geçmişteki gibi ilk altı ayın ayrı, ikinci altı ayın asgari ücreti ayrı belirlensin.

Ama şunu da ifade edelim, ilk altı aydaki enflasyon hesabınız tutmazsa, ki biz tuttuğunu görmedik, komisyonun Haziran ayında yeniden toplanacağını da bugünden ilan edin. On milyonlarca insan bu kararı bekliyor. Hem enflasyonun yarıyıla kadar artacağını kabul ediyorsunuz, hem de asgari ücrete tek artış yapılacak diyerek milleti açlığa terk edeceğinizi itiraf etmiş oluyorsunuz. Yani seçime kadar göz boyayacağız, seçimden sonra ne haliniz varsa görün diyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz."