CHP'den barınma sorunu yaşayan öğrenciler için kanun teklifi

CHP'li Kasap, yeni öğrenim yılının başlamasına kısa zaman kala öğrencilerin barınma ihtiyacının giderilmesi ve ekonomik olarak mağduriyet yaşamamaları için, KYK yurdunda kontenjan ayrılmayan öğrencilere aylık net asgari ücret tutarının yarısına kadar karşılıksız burs verilmesi için kanun teklifinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yurt içinde yükseköğrenim gören öğrencilerden Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yurt tahsisi için başvuruda bulunan ancak kurum tarafından herhangi bir yurt tahsisi yapılamayanlar için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısına kadar karşılıksız burs verilmesi için kanun teklifi verdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı şehirlerde yüksek öğrenim görmeye başlayacak milyonlarcaöğrencinin yurt başvurusunda bulunacağına vurgu yapan Kasap, dışarda kalan öğrencilerin ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kasap, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyona bağlı ekonomik buhran başta kira ve konut fiyatları olmak üzere her alanda kendini gösteriyor. Milyonlarca öğrencimiz henüz hayalini kurduğunu üniversiteye başlamadan önce “Nerede kalacağım?” “Nasıl yapacağım?” sorularıyla baş başa bırakılıyor. Bugün Türkiye’de her 100 üniversite öğrencisinden sadece 20’si yurt yatağı bulabiliyor. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı herhangi bir yurda yerleşemeyen milyonlarca öğrenci yüzde 300’e varan kira artışları ile beraber KYK kredi/bursu dışında da başka bir maddi destek olmadan eve çıkamıyor. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir."

"İKTİDAR BARINMA KRİZİNE ÇÖZÜM OLMADI"

Türkiye’de her yıl binlerce öğrencinin devlet yurduna yerleşemediği ya da ev kiralayamadığı için eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakıldığını söyleyen Kasap, her ilde üniversite açmakla övünen iktidarın barınma krizine çözüm olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa’nın 'devlet öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar' hükmüne istinaden yurt içinde yükseköğrenim gören öğrencilerden Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yurt tahsisi için başvuruda bulunan ancak kurum tarafından herhangi bir yurt tahsisi yapılamayanlara yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısına kadar her ay karşılıksız burs verilmesi gerekmektedir. Böylesine bir ortamda üniversite kazanıp KYK yurduna yerleştirilemeyen öğrencilerimiz mağdur edilmemelidir. İktidarın bu kanun teklifimizi işleme alıp, hayata geçirmesi elzemdir. Bu konuda CHP olarak gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz."