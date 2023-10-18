CHP'den belediyelere kış aylarında sosyal yardımları artırma talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin bütün belediyelerine, emekliler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi bütün kesimlere kış ayları boyunca sosyal yardımları artırma talimatı gönderdiklerini bildirdi. Akın, bu şartlar altında milyonlarca yurttaşın geçim şartlarının daha da kötüleşeceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin bütün belediyelerine, emekliler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi bütün kesimlere kış ayları boyunca sosyal yardımları artırma talimatı gönderdiklerini bildirdi.

Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle yaşanan ekonomik krizin, özellikle kış aylarında düşük gelirli vatandaşları daha fazla olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Kış aylarında temel gıda fiyatları, ısınma giderleri ve kira tutarlarında yaşanacak her bir artışın, özellikle düşük gelirli vatandaşların daha fazla zorlanması anlamına geleceğini vurgulayan Akın, Eylül 2023 itibarıyla 13 bin 334 lira olan açlık sınırının, yıl sonunda en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın neredeyse iki katına çıkacağına dikkati çekti.

Bu şartlar altında milyonlarca vatandaşın geçim şartlarının daha da kötüleşeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı çağrıyla belediyelerimizde kurulan 'Kara Kış Fonu' uygulaması kapsamında, kasım-aralık-ocak-şubat aylarında özellikle emekli vatandaşlarımız ve üniversite öğrencilerine yönelik daha fazla çalışma yapılacak. Bütün belediyelerimiz, emekli vatandaşlarımız ve üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere, kış ayları boyunca fatura desteği, gıda yardımı, ısınma yardımı gibi sosyal yardım ve destekleri imkanlar dahilinde artıracaklar."