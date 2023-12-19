CHP'den çağrı: Futbolda temiz eller kampanyası başlatalım

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, şiddet, kara para, bahis, milyonluk fon vurgunları iddiaları ile gündeme gelen futbol için “temiz eller kampanyası” çağrısında bulundu. Kılıç, “Her taşın altından AKP çıkıyor. Sahada şiddet uygulayan AKP’li çıkıyor, futbolcuları dolandıran dosyadan AKP’li çıkıyor. Kulüp başkanları AKP’li siyasetçi, futbol endüstrisi AKP’li iş adamı. Gelin buna dur diyelim, futbolda temiz eller kampanyasını başlatalım” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, futbol dünyasında yaşanan olayların araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi verdi. Kılıç, "Futbolda temiz eller kampanyasını başlatalım" diye konuştu.

CHP'li Kılıç, “Sahanın ortasında tekmelenen hakemler, şiddet yüzünden yarım kalan maçlar. Futbolcunun, bankacının, mafyanın iç içe girdiği milyonlarca dolarlık vurgunlar. Kara para aklayan takım, bahis oynayan kaleci, şike teklif edilen futbolcu. Bunları gündeme getiren gazeteciye tehdit. Bir de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hakkında onlarca iddia. İşte Türkiye futbolunun karanlık tablosu, gördüğünüz gibi yok yok" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunun en fazla partizanlaştığı dönemde yaşıyoruz" diyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarın futbol üzerindeki ağırlığı o kadar fazla ki; sahada hakem tekmeleyen AKP’li çıkıyor, futbolcuların dolandırıldığı dosyadan AKP’li çıkıyor. Kulüp başkanlarına bakıyorsunuz AKP’li siyasetçiler, futbol endüstirisine bakıyorsunuz AKP’li iş adamları. İşte futbolla siyasetin bu kadar iç içe girdiği böyle bir dönemde, futbol artık sadece dolandırıcılık, kara para, şike, tehdit, şiddetle anılır oldu.Bu duruma artık 'yeter' diyoruz. Futbolda şiddetin, Futbolda kara para aklama, bahis, şike iddialarının, saadet zincirlerinin, dolandırıcılık vakalarının, TFF Başkanı hakkındaki Bylock iddialarının hemen araştırılmasını istiyoruz.Futbolu bu duruma düşüren partizan uygulamaların bir an önce masaya yatırılmasının vakti gelmiştir. İktidarın futbol kulüpleri içindeki etkisi, iktidarın futbol endüstirisi üzerindeki ağırlığının incelenmesini istiyoruz."

Futbolda yaşanan şiddet olayları ve kara para iddiaları hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ettiğini belirten CHP'li Sevda Erdan Kılıç, "Tüm kalbimizle desteklediğimiz futbolumuzun sadece başarıları ile gündeme gelebilmesi için, sporda temiz eller operasyonunun başlatılmasının vakti gelmiştir, futbolumuzu bu vahim durumdan kurtarmak için tüm taraftarlarımızın ve kamuoyumuzun desteğini bekliyorum” dedi.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİNDE NELER VAR?

CHP İzmir Milletvekili Kılıç’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde şu başlıklar yer aldı:

ŞİDDET OLAYLARI ARAŞTIRILSIN

Bursaspor-Amedspor maçında Amedspor taraftarları saldırıya uğradı, Sivasspor ile Fiorentina maçında Bianco'ya saldırı oldu. Göztepe ile Altay maçı, şiddet olayları nedeniyle yarıda kaldı. TFF Kadınlar 2. Lig’de Konyaaltı Gençlik Spor ile Bornova Hitab Spor arasındaki maçta taraftar grubu, futbolculara saldırdı. Gölcük Spor- Gebze Spor maçında taraftara orantısız şiddet uygulandı. MKE Ankaragücü Çaykur Rize Spor maçında, AKP’li siyasetçi Faruk Koca, hakemi yumrukladı. Şiddet olayları hemen bitirilmeli.

VURGUN İDDİASI

Seçil Erzan isimli bankacının bir numaralı şüpheli olduğu vurgun dosyasına göre, futbol dünyasının ünlü isimleri milyonlarca dolar parayı, kayıt dışı transfer yöntemleriyle dolaşıma soktu. Seçil Erzan’ın iddialarına göre de bazı futbolcular, tefecilerle beraber hareket etti. Bu dosyadan da AKP’li Nuri Köşkdere’nin ismi geçti. Dolandırıcılık soruşturması tüm boyutlarıyla ele alınmalı.

TFF BAŞKANI ARAŞTIRILSIN

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili iddialar da ilginç. Büyükekşi, hakkındaki BYlock iddiaları başta olmak üzere tüm iddialara kaçamak yanıtlar verirken; henüz taraftarın gönlünü rahatlatacak bir açıklama da yapılmamıştır. Araştırılması gerekir.

ŞİDDET BAHİS KARA PARA İDDİALARI

Gazeteci Murat Ağırel, bahis örgütlerinin, bahis oynayan futbolcuların, kendilerine şike teklif edilen futbolcuların varlığına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Gazeteci Murat Ağırel’in, son olarak Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında gündeme getirdiği kara para aklama ve yasa dışı bahis olaylarına ilişkin iddiaları üzerine Savcılık tarafından da soruşturma başlatılması, bu iddialara daha yakından bakma gerekliliğini ortaya koydu, acilen bu iddialar incelenmelidir.