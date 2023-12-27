CHP'den 'çiğ süt prim desteğinin artırılması' için kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 'çiğ süt prim desteğinin artırılması' için kanun teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, süt üreticilerine verilen prim desteğinin artırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu bildirdi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörünün, gelişen dünya ekonomilerinde önemli bir yer tuttuğunu, ülkelerin kalkınmasında stratejik bir role sahip olduğunu söyledi.

Süt üreticilerinin, artan üretim giderleri dolayısıyla çok zor durumda olduğunu ifade eden Gürer, "Et ve et mamulleriyle süt ve süt ürünlerinin fiyatı sürekli artıyor ama bu artış hayvancılık yapan üreticilere yansımıyor. Üreticinin elindeyken ürün değersiz kılınmaktadır. Yapılan destekler, artan üretim maliyetleri karşısında yetersiz kalmakta, süt üreticilerinin üretimden çekilmesine neden olmaktadır." dedi.

Ömer Fethi Gürer, süt üreticilerinin yüksek maliyetler, iklim değişikliğinin etkileri, hayvan hastalıkları ve pazar dalgalanmaları gibi faktörlerle mücadele ettiğini belirterek, "Çiğ süt prim desteği, süt üreticileri için kritik bir unsurdur. Litre başına 50 kuruş verilen çiğ süt desteğinin 1,50 lira olması gerekmektedir. Bunun için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdim. Çiğ süt prim desteğinin artırılması, süt üretiminin sürdürülebilirliği açısından elzemdir." diye konuştu.