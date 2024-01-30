CHP'den 'ehliyet affı' çağrısı: 3 şart sunuldu

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şoförlerin ehliyet affı talebi olduğunu belirterek, bir defaya mahsus ehliyet affı uygulanmasını istedi. Çan, ehliyet affı için "insan canına kast etmeme", "yaralamaya sebebiyet vermeme" ve "madde bağımlısı olmama" şartlarını sundu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Meclis'teki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çan,en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi yönündeki önerilerinin kabul edilmediğini hatırlatarak, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yönelik yeni bir düzenlemeye Meclis'te destek vereceklerini söyledi.

Marketlerdeki 700 farklı ürüne bu hafta zam geldiğini, iktidarın bu zamlar karşısında sessiz kaldığını ifade eden Çan, akaryakıt zamlarının da şoför esnafını olumsuz etkilediğini kaydetti.

CHP'li Çan, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ile taksi tarifelerine yapılan zamların şoför esnafının suçu gibi bir algı oluşturulduğunu ancak başta akaryakıt olmak üzere ulaşım sektöründeki birçok ürüne zam geldiğini ve şoförlerin ulaşım ücretlerine zam yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Şoförlerin ayrıca ehliyet affı talebi olduğunu aktaran Çan, ehliyetlerine el konulan esnaftan "insan canına kast etmeyen", "yaralamaya sebebiyet vermeyen" ve "madde bağımlısı olmayanlar" için bir defaya mahsus af getirilmesini istedi.