CHP'den ek MTV'nin iptali için AYM'ye başvuru

CHP'li Gökhan Günaydın, ek motorlu taşıtlar vergisinin iptali için AYM'ye başvuruda bulunarak, "AYM'nin daha fazla gecikmeden bu konuda bir karar üretmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

AYM'nin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "15 Temmuz'da yayımlanan kanunu yalnızca 9 gün sonra 24 Temmuz tarihinde AYM'ye iptali ve yürütmesini durdurulması istemiyle getirdik. Mutlulukla ifade edelim ki yalnızca 26 Temmuz'da AYM ilk incelemesini yaptı ve bu kanunun esastan görüşülmesine karar verdi" dedi.

Günaydın, şöyle devam etti: "Üzerinden 1,5 ay geçti. Şimdi soralım; ben içeride AYM Genel Sekreteri Yardımcısı'na da söyledim. Neyi bekliyorsunuz bir karar almak için? Yurttaş MTV'yi ikinci kez ödesin, olası bir iptal kararına rağmen bu geriye alınamasın diye mi bekliyorsunuz?"

CHP'li Günaydın ayrıca, "AYM'nin daha fazla gecikmeden bu konuda bir karar üretmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.