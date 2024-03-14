CHP'den emekli aylıkları arasındaki adaletsizliğin giderilmesi için kanun teklifi

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, emekliler arasındaki maaş adaletsizliklerinin giderilmesi için kanun teklifi verdi. Tahtasız, kanun teklifine ilişkin, “Bu kanun teklifinin yasalaşması halinde 2000 yılı sonrası emekli olan 10 milyona yakın İntibak mağduru bu düzenlemeden faydalanmış olacak" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, emekliler arasındaki maaş adaletsizliklerinin giderilmesi için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi verdi.

Tahtasız, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin yasalaşması halinde özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların intibakının sağlanacağını belirtti. 5510 sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikle herkesin hak ettiği aylığı alacağını ve eşitsizliklerin ortadan kalkacağını kaydeden Tahtasız, düzenlemeden işçilerin, Bağkurluların ve 1 Ekim 2008 sonrası işe giren memurların faydalanabileceğinin altını çizdi.

"EMEKLİ AYLIKLARIN DÜŞMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLACAK"

Emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirten Tahtasız, kanun teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türkiye’de emekli olanlar, insanca yaşayamadıkları için tam dinlenecekleri yaşlarda ya bazı özel kurumlarda çalışmak ya da serbest bir iş yapmak zorunda kalıyor. Sosyal güvenlikle ilgili açıkların artması gerekçe gösterilerek, emeklilik koşulları devamlı ağırlaştırılırken, emeklilerimizin aldıkları maaşlar da günümüz ekonomik koşullarında sürekli eriyor. Emeklilerimiz açlık sınırının altındaki maaşlarla geçinmek zorunda bırakılıyor. Bugün ülkemizde 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar olmak üzere üç farklı sistem uygulanıyor. Bu üç sistem arasında çok ciddi gelir adaletsizliği var. Bu farklı sistemler nedeniyle maaşlar arasında ciddi uçurumlar var. Verdiğimiz kanun teklifi ile emeklilerimiz arasındaki gelir adaletsizlikleri ciddi oranda giderilmiş olacak. 2008 sonrası için çalıştıkça düşen emekli aylıkların düşmesinin önüne geçilmiş olacak.

Bugün Türkiye’deki emekli sayısı 16 milyonu aştı. Bu kanun teklifinin yasalaşması halinde 2000 yılı sonrası emekli olan 10 milyona yakın intibak mağduru bu düzenlemeden faydalanmış olacak. Güncelleme katsayısı yüzde 30’dan yüzde 100’e çıkacak. Böylece kök maaşı 9 bin lira olan bir emeklinin maaşı yaklaşık 30 bin lira olacak. Sayın Cumhurbaşkanı 2024’ü Emekli Yılı ilan etmişti. İşte kendisine bir fırsat. Bu kanun teklifini onaylasınlar emekliler bayram etsin."