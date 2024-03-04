CHP'den engelli yurttaşlar için yerel seçim adımı: Seçim bildirgesi uyumlu hale getirildi

Cumhuriyet Halk Partisi, “Engelsiz CHP” çalışmaları kapsamında yerel seçimler için hazırladığı seçim bildirgesini görme ve işitme engelliler için düzenledi. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Yerel seçimde her bir seçmene ulaşmak istiyoruz. Seçim bildirgemizi görme ve işitme engelliler için hazırlayarak partimizin resmi internet sitesine ve Youtube hesabımıza yükledik. Engelli vatandaşlarımız seçim bildirgemize internet sitemizden ve Youtube hesabımızdan kolaylıkla erişebilecek” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesini görme ve işitme engelli yurttaşlar için yeniden düzenledi. İşaret dili ve seslendirme yapılarak CHP’nin resmi internet sitesine yüklenen seçim bildirgesi ile çok sayıda engelli seçmene ulaşılması hedefleniyor.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Engelsiz CHP” kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

ENGELLİLER İÇİN 5 BAŞLIKTA SEÇİM BİLDİRGESİ

CHP’li Bulut, “31 Mart yerel seçimleri için hazırladığımız seçim bildirgemizde yer alan ‘Şehircilik ve Yerel Yönetim Anlayışı, Güvenli Liman: Halkçı Belediyecilik, Kalkınma Belediyeciliği, Refah Belediyeciliği, Dayanışma Belediyeciliği’ başlıklarını işaret dili kullanarak ve seslendirme yaparak resmi internet sitemize yükledik. Yerel seçimde her bir seçmene ulaşmayı hedefliyoruz. Ulaşılmadık tek bir seçmen olmasın istiyoruz. Resmi internet sitemiz olan chp.org.tr’ye, isimizgucumuz.net/’e veya partimizin Youtube www.youtube.com/@chpgenelmerkezi hesabına giren engelli vatandaşlarımız seçim bildirgemize kolaylıkla erişebilecek, partimizin yerel belediyecilikle ilgili merak ettiklerine ulaşabilecek” dedi.

Engelsiz CHP!

"Seçim bildirgemizi görme ve işitme engelliler için hazırlayarak partimizin resmi internet sitesine ve Youtube hesabımıza yükledik."https://t.co/nQ9fzxiQgK — Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 4, 2024

"AB STANDARTLARINA YÜKSELTECEĞİZ"

Engellilerin belediye hizmetlerine, kentin imkânlarına kolay ve güvenli bir şekilde erişmesini sağlayacak düzenlemeler yapacaklarını belirten Bulut, sokakları, kaldırımları, bina girişlerini, ulaşım hatlarını bu amaçla Avrupa Birliği standartlarına yükselteceklerini bildirdi.

ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAM

Hasta ve engelli bakım merkezlerini, yaşlı yurttaşlar için açılan ‘Yaşam Evleri’ni, uzman kadrolar tarafından yürütülen evde sağlık ve bakım hizmetlerini yaygınlaştıracaklarını kaydeden Bulut, eşit ve adil çalışma hayatı ilkesi gereği engelli vatandaşlarımızın ekonomik hayata daha çok katılması için, engelli istihdamına öncelik vereceklerini ifade etti.