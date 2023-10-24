CHP'den, Hatay'daki narenciye üreticisi için araştırma önergesi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay’daki narenciye üreticisinin yaşadığı sorunlara ilişkin Meclis araştırması istedi. Kara, Hatay’da narenciye üreticisinin mevsimlik işçi bulamadığını dile getirdi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Türkiye’nin önemli narenciye üretim merkezlerinden olan Hatay’ın 6 Şubat depremleri sonrasında hem üretim maliyetlerinde yaşanan artış hem de barınma sorunu nedeniyle hasat döneminde mevsimlik işçi bulmakta yaşadığı sorunların Meclis'te kurulacak bir araştırma komisyonunda ele alınmasını istedi.

CHP'li Kara, narenciye üretiminde sezonun eylül ayında başlayıp ocak ayı sonu itibarıyla devam ettiğini ve bu süre içerisinde yaklaşık 5-6 bin arasında mevsimlik işçinin bölgeye geldiğini belirterek, özellikle Hatay’ın Dörtyol ilçesinde narenciyenin önemli bir geçim kaynağı olduğunu, barınma krizinin çözülememesi sebebiyle mevsimlik işçilerin Dörtyol ilçesine gelmediklerini ve üreticilerin hasat konusunda sorun yaşadığını kaydetti.

Dörtyol-Erzin-Toprakkale hattında 1 milyon 500 bin ton olan üretim kapasitesinin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Kara’nın verdiği araştırma önergesinin gerekçesi şöyle:

“Narenciye üreticileri emeklerinin zayi olmaması adına taban fiyat uygulaması düzenlemesi talep etmektedir. Üretim maliyetleri günden güne artmakta ve taban fiyat uygulaması olmadığı takdirde emeğinin karşılığını alamayan çiftçiler mağduriyet yaşamaktadır. Yapılan ÖTV artışının da önemli ölçüde etkisiyle genel seçimlerden önce, 9 Mayıs 2023 tarihinde ortalama litre başı benzin 19,81 TL ve litre başı motorin 18,59 TL iken 17 Ekim 2023 tarihi itibariyle benzin 35 TL ve motorin 40 TL seviyelerine gelmiştir. Bu rakamların önümüzdeki günlerde daha da artması beklenmektedir. Narenciye ürünlerine her yıl 2 kez şeker gübresi verilmesi gerekmektedir ve bu da ayrı bir maliyet kalemi olarak üreticileri zor duruma sokmaktadır. Bunlara ek olarak; sulama masrafları, ilaç ve gübreleme maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda narenciye üretimi oldukça maliyetli hale gelmiştir.

Üretimin zorluğu ve maliyet artışlarının yanı sıra; İskenderun Körfezi’ndeki tesislerin sebep olduğu kirlilik, narenciye üretimini de olumsuz etkilemektedir. Körfezdeki hava hareketleri sonucunda, Erzin’deki narenciye bahçelerine ve tarım alanlarına bu kirlilik taşınmakta, termik santralin bacasından çıkan zehirli gazlardan kaynaklanan asit yağmurları narenciye bahçelerindeki narenciyeleri dalında çürütmektedir. Hatay ilindeki halihazırda depremzede olan ve tek geçim kaynağı narenciye üretimi olan birçok yurttaşımızın üretim safhasında yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması adına Meclis Araştırması komisyonu kurulması istiyoruz.”