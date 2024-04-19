CHP'den iktidara asgari ücret çağrısı: Derhal gündeme alınmalı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "mevcut asgari ücretle bir ay değil, bir haftayı geçirmenin imkansız olduğunu" ifade etti. İktidara çağrı yapan Yücel, "Bu ekonomik koşullarda asgari ücrete bir güncelleme yapılması iktidar tarafından derhal gündeme alınmalıdır" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deniz Yücel, açıklamasında, "31 Mart seçimlerinde, halkımız Cumhuriyet Halk Partisini 1’inci parti yaparak, bize büyük ve önemli bir sorumluluk verdi. Kazandığımız bu büyük seçim başarısı sonrasında asla rehavete kapılmadan ve hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"DEVRALINAN BELEDİYELERİN BORÇ YÜKÜ 100 MİLYAR TL"

"AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin borç yükü 100 milyar lira" diyen Yücel, "Kasaları bomboş... İsraf olağanlaşmış... Gereksiz harcama rekoru kırılmış... Sadece birkaç belediyenin durumunu anlatmak bile genel tablonun ne kadar vahim olduğunu gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Yücel, açıklamasında bazı belediyelerden de örnek verdi:

>> Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 11 milyar Lira...

>> İstanbul Sancaktepe Belediyesi: 2 milyar Lira

>> Kütahya Belediyesi: 1 milyar 700 milyon Lira

>> Kilis Belediyesi: 502 milyon lira,

>> 85 bin nüfuslu Edirne Keşan Belediyesi'nin borcu 483 milyon lira...

>> 65 bin nüfuslu Antalya Kaş Belediyesi; 400 milyon lira borcu var.

>> 43 bin nüfuslu İzmir Kiraz Belediyesinin borcu 332 milyon lira...

ERDOĞAN'A YANIT

Yücel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "14 - 28 Mayıs seçimlerinden sonra parlamenter sisteme dönüş tartışmaları milletimiz tarafından bir daha açılmamak üzere kapanmış" sözlerine de yanıt verdi.

Yücel, şunları söyledi: "Ülkede dertler çığ gibi büyüyor, bunlardan korkmuyorsunuz da parlamenter sistemden korkuyorsunuz öyle mi? Neden korkuyor biliyor musunuz? Çünkü Erdoğan tek adam konforunu kaybetmek istemiyor. Kontrolün kendisinde olmadığı bir ihtimale tahammülü bile yok. Çünkü ülkede kendisini denetleyecek kimseyi istemiyor."

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Yücel, asgari ücret konusunda da çağrıda bulunarak şunları ifade etti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da çıkmış, asgari ücrete Temmuz ayında herhangi bir ara zammın gündemlerinde olmadığını söylüyor. Emekliye de, enflasyon ya da sözleşme farkı dışında bir zam yapılamayacakmış.

Emekliler, çalışanlar mağdur, gençler işsiz. Bir çözüm, bir adım, bir müjde bekliyorlar... Ama yapılan açıklama ortada. Mevcut asgari ücretle bir ay değil, bir haftayı geçirmek imkânsız. 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinme ihtimalini bile konuşmuyoruz. Bu ekonomik koşullarda asgari ücrete bir güncelleme yapılması iktidar tarafından derhal gündeme alınmalıdır."

YENİ ANAYASA YANITI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Yeni Anayasa konusunda herkes mutabık" sözlerine tepki gösteren Yücel, şunları söyledi:

"Şunu net bir şekilde söyleyelim; Sn. Bakan da duysun: Hukuku yok sayan, Demokrasiyi benimsemeyip, halkın iradesini gasp eden, Yargıya müdahale edip, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını ortadan kaldıran, Hak ve özgürlükleri tırpanlayan, Anayasal kurumları yok sayıp, Anayasa’yı ihlal edenlerle bizim, toplumun % 38’inin oyunu alarak 1. Parti olan Cumhuriyet Halk Partisinin mutabık olması söz konusu dahi değildir.

Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan şahıs, kendisi de hukukçu ama yine de hatırlatmakta fayda var. Anayasalar toplumsal mutabakat metinleridir. Anayasalar tabii ki değiştirilebilir. Ancak Anayasa değişikliklerindeki en temel kriter, toplumun ihtiyaçlardır. Bir siyasi partinin varlık kaygısı değil… Bu ülkenin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Anayasal ile teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması; Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerinin kuvvetlendirilmesi ve işler hale getirilmesi konusundaki duruşumuz son derece kararlıdır ve nettir."