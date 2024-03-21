CHP'den İstanbul seçimi değerlendirmesi: Fark açılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimde önde olduğunu belirterek, İstanbul'da 500 bin oyun üzerinde ve minimum yüzde 5'lik bir farkla kazanacaklarını öngördüklerini ifade etti. Zeybek, "Son 15-20 gündür de farkın açıldığını görüyoruz" dedi.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin yorum yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışa başladığından beri önde olduğunu belirten Zeybek, "Murat Kurum, aday olarak açıklandığı günden bu yana Ekrem Bey'e yaklaşamadı. Son 15-20 gündür de farkın açıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 500 bin oyun üzerinde ve minimum yüzde 5'lik bir farkla kazanacaklarını öngördüklerini söyleyen Zeybek, kazanma ihtimali olmayan siyasi partilerin adaylarının oylarında İmamoğlu'na kayış gözlemlediklerini ifade etti.

KAZANMAYA YAKIN YERLER

Zeybek ayrıca Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakın olduklarını, Balıkesir ve Denizli'de de kıyasıya bir yarış olduğunu ifade etti.

KARADENİZ VURGUSU

CHP'nin yönetimde olmadığı ama kazanmaya çok yakın olduğu yerleri de sıralayan Zeybek, Karadeniz bölgesine dikkat çekti ve “Rize'de Pazar, Ardeşen, Hemşin, Çamlıhemşin; Trabzon'da Ortahisar, Maçka, Düzköy, Beşikdüzü; Giresun'da Bulancak, Eynesil; Ordu'da Altınordu; Samsun'da Altınkum. Ayrıca Sinop, Kastamonu, Zonguldak. Yani Karadeniz'e bir bütün baktığınızda belediyelerimizin sayısında ciddi bir artış olacak” ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA DURUM NE?

Antalya'da Muhittin Böcek'in anketlerde önde gözüktüğünü kaydeden Zeybek, “Antalya her zaman çok zorlu bir seçim çevresidir. Her seçim başka bir parti kazanır, belediye el değiştirir. Ama Sayın Böcek üst üste iki kez seçim kazanan belediye başkanı olacak. Büyükşehirde de 2-3 puanlık bir farkla Böcek'in kazanacağını görüyoruz” ifadelerini kullandı.