CHP'den İYİ Parti'ye geçen Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü

CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçen Hüseyin Bayındır’ın Ankara Mamak Belediye Başkan Adaylığı CHP’nin itirazı üzerine düşürüldü.

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine İYİ Parti'nin Ankara Mamak adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığını düşürdü.

31 Mart seçimlerinde CHP’den Ankara Mamak Belediye başkanlığına aday adayı olan ancak partisi tarafından üçüncü kez aday gösterilmeyen Hüseyin Bayındır CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya platformu X'ten (Twitter) aktardığına göre, Ankara İl Seçim Kurulu, Bayındır’ın daha önce CHP’den aday adayı olup merkez yoklamasına katılması nedeniyle adaylığının düşürülmesine karar verdi.