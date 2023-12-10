CHP'den 'kış saati uygulaması' için kanun teklifi

CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, tüm itirazlara karşı hayata geçirilen sabit saat uygulamasının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Süllü, "Yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, sabit saat uygulamasının kaldırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanununda değişiklik yapılması öngörülen teklifin gerekçesinde, kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasıyla enerji tasarrufu sağlanması, çalışanlar, özellikle öğrenciler, çalışan kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesinin ve Avrupa ülkeleri ile olan saat farkının düşürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

1972 yılından beri geçerli olan yaz-kış saati uygulamasının elektrik dağıtım bölgelerinin, üretim, iletim, dağıtım ve işletim olarak özel şirketlere devrinin, yani özelleştirmelerin hız kazandırıldığı 2016 yılında Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kaldırıldığını hatırlatan Süllü, “Danıştay tarafından kararın hukuki dayanağı olmadığına karar verilmiş ve uygulama durdurulmuştu. Siyasi iktidar Danıştay kararına karşın, 2017'de aldığı yeni bir kararla yaz-kış saati uygulamasını kaldırdı. 7 yıldır sabit saat uygulamasının geçerli olduğu ülkemizde karanlık saatte işe, okula giden vatandaşlar kış saati uygulanmamasına tepki gösteriyor” dedi.

İTÜ RAPORU NEDEN GİZLİ TUTULUYOR?

Elektrik tüketiminin artmasına yönelik iddiaların aksine, yapılan bilimsel çalışmalarla bunun teyit edilemediğini belirten Süllü, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na defalarca soru önergesi verdik. Ancak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından hazırlandığı belirtilen; uygulamaya gerekçe gösterilen raporun detayları ve bilimsel dayanaklarının neler olduğu paylaşılmıyor. İTÜ Raporu neden gizli tutuluyor?” diye sordu.

Elektrik Mühendisleri Odası'nın kalıcı yaz saati uygulamasının özellikle Batı'ya doğru gidildikçe sabah ve akşam saatlerindeki karanlık hava nedeniyle çeşitli sorunlara neden olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Süllü, “Kalıcı yaz saati uygulamasının özel sektöre ek kazanç sağladığı, devletin elektrik şirketlerine ödemelerinin arttığı ve enerji tasarrufu iddiasının gerçekleşmediği gözlemlenmiştir” ifadelerini kullandı.

YAZ-KIŞ SAATİNE DÖNÜLSÜN

Teklifin yasalaşmasıyla kış saatine geçileceğini kaydeden Süllü, “Öğrencilerin karanlıkta okula gidip yine karanlıkta evlerine dönmeleri güvenlik yönünden riskler, derslerindeki verimlilikleri ve gelişimleri yönünden olumsuzluklar içermektedir. Yine, özellikle çalışan kadınlar da işe karanlıkta gidip karanlıkta eve dönmek zorunda kalmaktadır. Türkiye'nin saat dilimi, Avrupa ülkeleri ile özellikle ticari ve ekonomik uyum avantajımız göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir” dedi.