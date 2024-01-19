CHP'den milletvekili aday adayı olan avukat, 14 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sabah saat 07.00 sıralarında, 14 yaşındaki K. K. isimli çocuk, odasında uyuyan babası Fatih Gürbüz Karakoyunlu'yu 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. K.K. gözaltına alınırken Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den İstanbul 1. Bölge Aday Adayı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da Fatih Gürbüz Karakoyunlu isimli avukat, 14 yaşındaki oğlu K.Karakoyunlu tarafından 20 defa bıçaklanarak öldürüldü.

Olay saat 07.00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi mahallesinde bir sitede meydana geldi.

Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi'ndeki bir evde bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, yatak odasında yerde bulunan avukat Fatih Gürbüz K'nın, sırtından, boynundan ve kollarından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi.

ELLERİ KANLI ŞEKİLDE SİTEDEN ÇIKMIŞ

Ekiplerin bilgisine başvurduğu Fatih Gürbüz K'nın eşinin, 14 yaşındaki oğlu K.K. ile evden çıktıklarını, sonrasında telefonunu unuttuğunu söyleyen oğlunun eve geri döndüğünü, bir süre sonra da elleri kanlı şekilde koşarak sitenin kapısından çıktığını söylediği belirtildi.

ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada K.K., Baraj Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünde yakalandı. Gözaltına alanın ve ellerinde hafif kesikler olduğu belirlenen K.K. hastaneye götürüldü.

CHP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞ

Hayatını kaybeden avukat Fatih Gürbüz K.'nın, geçtiğimiz dönen milletvekili seçimlerinde İstanbul'da CHP'den aday adayı olduğu belirtildi.