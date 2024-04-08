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CHP'den, Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güncel
  • 08.04.2024 21:28
  • Giriş: 08.04.2024 21:28
  • Güncelleme: 08.04.2024 21:30
Kaynak: AA
CHP'den, Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
FOTOĞRAF: depophotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.

Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.

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