CHP'den Samsun Kurupelit Yat Limanı projesine tepki: Atakum sahilinin ölüm fermanıdır!

Samsun Kurupelit Yat Limanı’nın mevcut kullanım alanlarının yıkılarak, büyük bir bölümünün dolgu yapılması ve daha kuzeyde yine kara ile bağlantılı bir mendirek yapılarak yat limanı tesis edilmesine ilişkin kararın belediye meclisinde oylanacağını vurgulayan Samsun CHP İl Yönetimi, projeye izin verilmemesi çağrısı yaptı. Mevcut marina iyileştirilebilir olduğunu kaydeden partililer "Atakum sahilinden elinizi çekin. Doğayı ve çevreyi katletmekten vazgeçin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve il yönetimi, AKP'li büyükşehir belediyesinin, Samsun'daki Kurupelit Marina'yı doldurarak 500 metre açığına yeni bir marina yapılmasına yönelik çalışmalarına tepki gösterdi.

2016 yılında dönemin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz

tarafından bilimsellikten uzak, çalakalem bir proje ile yaklaşık 7,8 milyon dolar harcandığını ve Kurupelit Marina'nın hatalı bir şekilde tamamlandığını anımsatan CHP'liler, Kurupelit Yat Limanı’nın mevcut kullanım alanlarının yıkılarak, büyük bir bölümünün dolgu yapılması ve daha kuzeyde yine kara ile bağlantılı bir mendirek yapılarak yat limanı tesis edilmesine ilişkin kararın bugün Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylanacağına vurgu yaptı.

"MEVCUT MARİNA İYİLEŞTİRİLEBİLİR DURUMDA"

Mevcut AKP’li belediye başkanı tarafından daha yüksek bir bedelle aynı yerde denize beton döküleceğini kaydeden CHP il yönetimi, projenin "Atakum sahilinin ölüm fermanı" olduğunu kaydetti.

Açıklamada , özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bu proje Samsun’un ve Samsun halkının deniz ile olan aşkının ve bütünleşmesinin ortadan kaldırılmasıdır, doğaya ihanettir. Öncelikle şunu belirtelim ki; Orta Doğu Teknik Üniversiteli bilim insanlarının ve konunun uzmanı mühendislerin raporlarına göre mevcut marina iyileştirilebilir durumdadır. Samsun Kenti, AKP’li Belediye başkanlarının yap boz tahtası değildir. Samsun Kenti AKP’li belediye başkanlarının belediyecilik öğreneceği staj yeri ve yandaşlarına pazarlayacağı ticari bir mal değildir"