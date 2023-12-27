CHP'den Saray'daki asgari ücret görüşmesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer asgari ücreti belirleme yetkisinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görevi olduğunu hatırlatarak, "Bugün saraydaki görüşme sonrası Erdoğan'ın bir ücret açıklaması Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedildiğinin ikrarı olacaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Saray'da yapılacağı asgari ücret görüşmesine tepki gösterdi.

Taşcıer, asgari ücreti belirleme yetkisinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görevi olduğunu hatırlattı.

"Bugün asgari ücret konuşulan rakamlardan hangisi olursa olsun, birkaç ay sonra yeniden açlık sınırının altına düşecek. Bu bir tahmin değil, matematiğin gerçeğidir. Dolayısıyla tek artış ısrarından vazgeçilmesi çağrısını bir kez daha yapıyoruz" dedi.

Taşcıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun geçen haftalarda ilk iki toplantısını yaptığını anımsattı.

Komisyonun üçüncü toplantısı henüz yapılmamışken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren taraflarını çağırdığını bildiren Taşcıer, asgari ücreti belirleme yetkisinin kanuna ve yönetmeliğe göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görevi olduğunu söyledi.

Taşcıer, "Bu komisyon elbette emekçiden yana karar alabilecek bir yapıda değil. Ama ne olursa olsun, bir kural varsa buna uyulmak zorundadır. Henüz komisyonda bir rakam konuşulmamışken, bugün saraydaki görüşme sonrası Erdoğan'ın bir ücret açıklaması Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedildiğinin ikrarı olacaktır" diye konuştu.

Bu sürecin bir parçası olmamak için tutar açıklamayı doğru bulmadıklarını aktaran Taşcıer, partisinin asgari ücrete yönelik önerilerini paylaştı.

"BİRKAÇ AY SONRA AÇLIK SINIRINA GELECEK"

İlk önerinin "asgari ücretin insan onuruna yaraşır seviyeye yükseltilmesi" olduğunu bildiren Taşcıer, şunları kaydetti:

"Bugün asgari ücret konuşulan rakamlardan hangisi olursa olsun, birkaç ay sonra yeniden açlık sınırının altına düşecek. Bu bir tahmin değil, matematiğin gerçeğidir. Dolayısıyla tek artış ısrarından vazgeçilmesi çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10'a düşürülsün. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme veya asgari ücret artış oranı kadar artırılsın. Asgari ücret vergi istisnası matrahtan indirim yöntemiyle uygulansın. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de sağlansın. Yemek bedeli istisnası günlük brüt asgari ücretin yüzde 50'sine endekslensin. Uluslararası Çalışma Örgütünün 131 sayılı sözleşmesi onaylansın. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın. Cumhurbaşkanına keyfi olarak grev ve lokavt erteleme hakkı veren madde kaldırılsın. TÜİK talimatla hareket etmeyi bırakıp, gerçek verileri açıklamaya başlasın. Anayasa'nın 49. ve 55. maddeleri uygulansın."