CHP'den "seçmen listelerinin YSK'den istenmesi unutuldu" iddiasına yalanlama

CHP'nin, YSK'ye seçmen listelerine başvurusunu geç yaptığı ve listelerin partiye henüz ulaşmadığı iddialarına yalanlama geldi. CHP'li Çelik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Seçmen kütüğünü almaya yönelik YSK’ya ilk başvuru Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) seçmen listelerine başvurusunu geç yaptığı ve listelerin partiye henüz ulaşmadığı iddiaları yalanladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haber sitesinde yer alan “seçmen listelerinin YSK’dan istenmesinin unutulduğu” yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kapasitesine zarar vermeye yönelik maksatlı haberler olup, ilgili başvuru CHP YSK temsilcisi tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Çelik, açıklamasında şunları söyledi: "Ayrıca, PM toplantısında gündeme gelen ve maksatlı bir şekilde kamuyona sızdırılan konu ile ilgili analizler, 16 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak CHP’nin ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Bu bilgi, toplantı esnasında PM üyelerimizle de paylaşılmıştır."

"İLK BAŞVURU CHP TARAFINDAN YAPILDI"

"Kamuoyunu özellikle bilgilendirmek gerekir ki seçmen kütüğünü almaya yönelik YSK’ya ilk başvuru Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılmıştır. Bu konu kolaylıkla YSK’dan teyit edilebilir" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu rutin iş ve işlemler Cumhuriyet Halk Partisi’nin deneyimli ekibi ve YSK temsilcisi tarafından yakından takip edilmektedir. Bahse konu haberler, sadece CHP kurumsal kimliğine zarar vermek maksatlı olmayıp, aynı zamanda seçmende bir kırılma yaratma amaçlı ve yerel seçimde CHP’ye yada CHP’li adaylara gönül vermiş seçmenlerin sandığa gitmemelerini sağlamaya yöneliktir.

Bu malsatlı haberleri yapan ve yayanlara itibar edilmemelidir. Bu nedenle, bu ve benzeri maksatlı haberlere yönelik gerekli yasal işlerler Cumhuriyet Halk Partisi avukatları tarafından yapılacaktır."