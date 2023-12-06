CHP'den Türk-İş'e ziyaret: Asgari ücret için yılda tek zamdan geri adım atılmalı

CHP heyeti, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a ziyarette bulundu. Atalay, asgari ücret için "Enflasyonu durdursunlar; ete, süte, kiraya zam gelmesin. Asgari ücreti konuşmanın da bir anlamı yok o zaman. Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara" yorumunu yaptı. CHP'li Gamze Taşcıer ise, "Umuyoruz pazartesi gününden itibaren yapılan görüşmelerde öncelikle yılda bir kez yapılacak olan asgari ücret ile ilgili bir geri adım atılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

CHP heyeti ile Türk-İş arasındaki görüşmenin ardından Ergün Atalay ve Gamze Taşcıer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak açıklamalarda bulunan Ergün Atalay, asgari ücret hakkında, "Ülkedeki çalışma şartları ortada, ücret ortada, marketlerde, pazarda fiyatlar ortada. Onun içinbunun karanının komisyon, başkanlar kurulu, yönetim her sene nasıl yürüttüyse yine yürütecekler" ifadelerini kullandı.

Atalay, şöyle devam etti: "Zaman zaman bir şey ifade ediyorum. Enflasyonu durdursunlar; ete, süte, kiraya zam gelmesin. Asgari ücreti konuşmanın da bir anlamı yok o zaman. Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara! Bu sürdürülebilir bir iş değil."

"SADECE SAYIDAN İBARET"

Atalay'ın ardından söz alan Gamze Taşcıer ise asgari ücret hakkında, "Bugün bu enflasyon ortamında, Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili bir rakam belirtmek sadece sayıdan ibaret olduğunun çok net bir göstergesi" diye konuştu.

Taşcıer, şunları söyledi: "Biz CHP olarak bu dönem asgari ücreti sadece rakamlar üzerinden tartışmanın tek başına bizi işçinin, emekçinin insan onuruna yaraşır bir gelir elde etmesini sağlamayacağını, bu nedenle konuşmamız gereken birçok başlık olduğunu ifade ettik."

"GERİ ADIM ATILMALI"

"Umuyoruz pazartesi gününden itibaren yapılan görüşmelerde öncelikle yılda bir kez yapılacak olan asgari ücret ile ilgili bir geri adım atılması gerektiğine inanıyoruz" diyen Taşcıer, şunları kaydetti:

"Şunu ifade edelim, asgari ücrete yılda iki kez zam yapıyor olmak emekçi daha çok kazansın, daha çok emeğinin karşılığını alsın diye mi, yoksa kötü ekonomi yönetimi nedeniyle alım gücünün her geçen gün azalıyor olması nedeniyle bir zorunluluk muydu? Bir zorunluluk olduğu için bugünden bir tek asgari ücret zammı yapılacak açıklaması, bugün açıklayacağınız asgari ücretin bir ay sonra açlık sınırının altında kalacağı gerçeğini örtmüyor."