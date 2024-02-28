CHP'den yargı paketi tepkisi: Temel reform yargı sisteminde değil ülkeyi yöneten zihniyette yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, TBMM’de görüşülen ve kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifine ilişkin, “Daha önce 7 kez yargıya reform yapmayı amaçlayan iktidar, her reform paketinde yargı sistemini daha da geriye götürdü. Temel reform yargı sisteminde değil ülkeyi yöneten zihniyette yapılmalı” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen 43 maddelik teklifle, 9 kanun ve bir KHK’da değişiklik öngörülürken teklifte aynı zamanda emekli ikramiyelerinin 3 bin TL’ye çıkarılması da görüşülecek.

8. Yargı Paketi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, yargıda kapsamlı düzenleme öngören teklifin torba kanun mantığıyla hazırlanmasını eleştirdi.

“Aylardan bu yana yargı paketinin reklamını yapan iktidar, ‘reform’ dediği düzenlemeleri torba kanun mantığıyla Meclis’e sundu” diyen Çiftci Binici, “İktidarın yargıya verdiği önemi bir kez daha görmüş olduk. Torba yasa mantığı, yargı sistemini sıradanlaştırmanın bir aracı haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

"ANAYASA YİNE YOK SAYILIYOR"

Kanun teklifindeki birçok düzenlemenin Anayasa’ya aykırılık içerdiğini kaydeden Çiftci Binici, “Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuşmadığı ve Milletvekilli olarak TBMM’de yer almadığı, yargıda darbe girişiminin yaşandığı, yüksek yargının iktidar bileşenlerinin güç alanına döndüğü yerde yargıda reformdan bahsedemezsiniz. Getirilen teklifin 8 maddesinde Anayasa’ya aykırılık bulunuyor. İktidarın Anayasa’yı ve AYM’yi yok sayma girişimindeki süreklilik yargı paketindeki düzenlemelerle de apaçık ortada” diye konuştu.

"8 DEĞİL 80 YARGI PAKETİ DE ÇIKSA SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ"

Türkiye’de hukukun üstünlüğüne ve yargıya güvenin her geçen gün geriye gittiğini kaydeden Çiftci Binici, şunları söyledi:

“Hükümetlerin Hukuka Bağlılık Endeksinde ülkemiz 142 ülke arasında 137. sırada, temel haklar endeksinde 142 ülke arasında 133. sırada, 2023 İnsani Özgürlük Endeksi’nde ise 165 ülke arasında 128. sırada yer alıyoruz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünde Haiti, Belarus, Angola, Kolombiya’nın arkasındayız. 20 yıldır ülkeyi yöneten irade böyle bir tablo yaratmışken yargı paketlerinin çözüm üreteceğine sadece muhalefet değil yargı bileşenleri de inanmamaktadır. Siyasi iktidar gerçek anlamda yargının bağımsızlığı konusundaki olumsuz tavrını, zihniyetini değiştirmediği müddetçe 8 değil 80 yargı paketi çıkarsa da sorun çözülmeyecektir. Buradaki temel sorun sistemdir, yargının siyasallaşması ve kişisel ya da siyasi çıkar uğruna yasalara ve Anayasa’ya uyulmamasıdır.”