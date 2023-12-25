CHP, Dersim için belediye başkan adayını ön seçimle belirledi

CHP, Dersim'de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim yaptı. 10 adayın yarıştığı ön seçimde Ali Mustafa Çelik belediye başkan adayı seçildi.

CHP'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için aday çalışmaları devam ediyor.

Dersim'de belediye başkan adayı belirlenmesi için örgüt denetiminde ön seçim yapıldı.

10 adayın yarıştığı ön seçimde Ali Mustafa Çelik belediye başkan adayı seçildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Yalçın Görgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli’de belediye başkan adaylığı için 10 aday adayımız yarıştı. Adayımızı belirlemek üzere yaptığımız ÖNSEÇİM de, Ali Mustafa Çelik yoldaşımız belediye başkan adayı seçilmiştir. Önseçime katılan partililerimize ve adayımız Ali Mustafa Çelik’e başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.