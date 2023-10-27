CHP Diyarbakır İl Başkanı Atik'ten “Özgür Özel’e destek” iddiasına suç duyurusu

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından kendisi hakkında CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel için imza topladığı iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik'in, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’e destek için imza topladığını iddia eden hesap hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Medya Scope'den Ferit Aslan'ın haberine göre, sosyal paylaşım platformu X’te “CHP Diyarbakır Haber” adlı bir kullanıcı, “CHP Diyarbakır kurultay delegeleri İl Başkanı Abdullah Atik’in kararı üzerine değişimi desteklemeye karar verdi.

Özgür Özel’e imza toplanıyor” iddiasını paylaştı.

CHP Diyarbakır İl başkanı Abdullah Atik, yaptığı açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve paylaşımın tamamen asılsız olduğunu söyledi. Yapılan paylaşımın il örgütlerine ve delegelerine yönelik bir komplo olduğunu söyleyen Atik, bölgede çok sayıda delege olduğunu hatırlatarak oy tercihlerine kendisinin müdahale edemeyeceğini söyledi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

“Benim kurultay delegeleriyle bir araya geldiğim veya onları yönlendirdiğim şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” diyen Atik, yapılan paylaşım için Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İşte Atik’in konuya ilişkin açıklaması:

“Yaklaşan genel başkanlık seçimleri öncesi birilerinin kendi çıkarları doğrultusunda bize ve partimize yönelik itibarsızlaştırma operasyonudur. Bölgeden çok sayıda delegemiz var ve herkesin fikri birbirinden farklı benim buna müdahale etmem söz konusu değil. Demokrasiyi her zaman savunduk savunmaya da devam edeceğiz. Benim kurultay delegeleriyle bir araya geldiğim veya onları yönlendirdiğim şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarz yalan haberler delegelerimizi de zan altında bırakmaktadır. Bugün İl Hukuk komisyonumuz ile birlikte yapılan asılsız paylaşım için Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isterim.”